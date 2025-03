Previsioni AbruzzoMeteo: Fine settimana caratterizzato da tempo instabile ma con venti in attenuazione e temperature in progressiva diminuzione. Tra lunedì e martedì previsto deciso calo termico ovunque

Meteo, di seguito il bollettino diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo in data odierna – previsioni a cura di Giovannni De Palma.SITUAZIONE: La nostra penisola continua ad essere interessata da un flusso di correnti atlantiche che determina l’arrivo, in rapida successione, di sistemi nuvolosi di origine atlantica responsabili del maltempo di queste ultime ore sulla Toscana e sulle regioni settentrionali; corpi nuvolosi raggiungono e raggiungeranno ancora le nostre regioni centrali nelle prossime ore e nel fine settimana ma le intense correnti meridionali, che hanno favorito un deciso rialzo delle temperature sulle regioni centro-meridionali, tenderanno progressivamente ad attenuarsi e masse d’aria più fredda di origine atlantica raggiungeranno la nostra penisola dal pomeriggio e determineranno un progressivo calo delle temperature su tutte le nostre regioni ma manterranno attive condizioni di instabilità anche nel fine settimana – viene evidenziato sul sito web. Nelle prossime ore corpi nuvolosi attraverseranno le nostre regioni centrali e potranno dar luogo a precipitazioni sparse, più probabili sul settore tirrenico e appenninico, tuttavia non si escludono rovesci in sconfinamento verso il settore adriatico – riporta testualmente l’articolo online. Dopo un temporaneo miglioramento in serata-nottata, nella giornata di domenica l’ingresso di masse d’aria più fredda e grazie anche all’ulteriore attenuazione dei venti meridionali, provocheranno un calo delle temperature e addensamenti consistenti associati a precipitazioni sparse, inizialmente sulle zone interne ma con possibili rovesci anche sul versante adriatico, specie dalla tarda mattinata – si apprende dal portale web ufficiale. Gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenziano, inoltre, l’arrivo di masse d’aria fredda provenienti dall’Europa orientale e dai vicini Balcani che, tra lunedì e martedì, favoriranno una generale diminuzione delle temperature su gran parte delle nostre regioni.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo nuvoloso o molto nuvoloso con possibili schiarite sul versante adriatico, mentre addensamenti consistenti riguarderanno soprattutto le zone interne e montuose, la Marsica, l’Aquilano, l’Alto Sangro e la Valle Peligna, con possibili precipitazioni sparse, in intensificazione dalla tarda mattinata e nel pomeriggio – aggiunge testualmente l’articolo online. Non si escludono fenomeni in sconfinamento verso il Teramano, il Pescarese e, soprattutto, nel Chietino – aggiunge testualmente l’articolo online. Schiarite in nottata e nelle prime ore della giornata di domenica ma con nuovi addensamenti nel corso della mattinata, ad iniziare dalle zone interne e in estensione anche sul versante adriatico con possibili rovesci sparsi, nevosi sui rilievi appenninici al disopra dei 1200-1400 metri – Temporaneo miglioramento lunedì mattina – Temperature: In graduale diminuzione dal pomeriggio, ad iniziare dalle zone interne e montuose in estensione verso il settore adriatico – recita il testo pubblicato online. Venti: Deboli o moderati dai quadranti meridionali ma in graduale attenuazione nel corso della giornata – si legge sul sito web ufficiale. Tra stanotte e domattina venti occidentali in rinforzo sulle zone interne e montuose – recita la nota online sul portale web ufficiale. Mare: Generalmente mosso, localmente molto mosso – Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

