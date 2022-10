Previsioni AbruzzoMeteo: Fine settimana caratterizzato da tempo stabile con possibili annuvolamenti e foschie/nebbie durante le ore più fredde della giornata, specie nelle valli interne delle nostre regioni centrali

- Advertisement -

Nuovo bollettino meteo diramato nella giornata odierna dall’Associazione AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.

Sulla nostra penisola il tempo è ulteriormente migliorato rispetto ai giorni scorsi grazie alla rimonta di un promontorio di alta pressione di matrice nord africana che, dal Mediterraneo occidentale, tenderà progressivamente ad espandersi verso le nostre regioni nelle prossime ore e nei prossimi giorni, garantendo condizioni di tempo stabile, soleggiato ma con possibili annuvolamenti, specie nella giornata di domenica, foschie e possibili banchi di nebbia nelle pianure e nelle valli interne, temperature massime in graduale aumento – riporta testualmente l’articolo online. Una situazione che non cambierà di molto nel corso dei prossimi giorni, con l’alta pressione che continuerà a garantire tempo stabile almeno fino alla metà della prossima settimana, anche se non mancheranno annuvolamenti ma non si prevedono fenomeni di rilievo – recita il testo pubblicato online. Da monitorare un possibile cedimento dell’alta pressione verso la fine della prossima settimana, ma si tratta di una tendenza da analizzare ed eventualmente confermare nei prossimi aggiornamenti.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo sereno o poco nuvoloso con possibili annuvolamenti nel corso della giornata ma si tratterà di nubi medio-alte e stratificate che non produrranno fenomeni – Foschie dense e banchi di nebbia potranno manifestarsi nelle valli interne della Marsica e dell’Aquilano, occasionalmente anche lungo i litorali, specie durante le ore più fredde della giornata – si apprende dal portale web ufficiale. Poche novità nel corso della giornata di domenica ma non mancheranno annuvolamenti soprattutto nel pomeriggio-sera – si legge sul sito web ufficiale.

Temperature: In diminuzione nei valori minimi, in aumento nei valori massimi.

Venti: Deboli di direzione variabile o orientali.

Mare: Generalmente poco mosso – riporta testualmente l’articolo online.

Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

