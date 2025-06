Previsioni AbruzzoMeteo: Fine settimana caratterizzato da tempo stabile e prevalentemente soleggiato con temperature in aumento. Lieve calo termico nelle giornate di lunedì e martedì

Meteo, ecco il nuovo bollettino diffuso da AbruzzoMeteo. Pubblichiamo di seguito il bollettino emesso da AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: La nostra penisola continua ad essere interessata da un promontorio di alta pressione di matrice nord-africana, in ulteriore espansione verso le nostre regioni centro-meridionali, che determina condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato e temperature in progressivo aumento – aggiunge testualmente l’articolo online. Non si prevedono sostanziali variazioni nelle prossime ore e nella giornata di domenica, proseguirà il bel tempo con temperature che si manterranno ben al disopra delle medie stagionali anche se, alla base dei dati attuali, è previsto un graduale calo delle temperature nelle giornate di lunedì e martedì, a causa di deboli infiltrazioni di aria fresca provenienti dall’Europa centrale che scivoleranno verso i vicini Balcani e raggiungeranno marginalmente le nostre regioni adriatiche, dove provocheranno anche un probabile aumento dell’instabilità pomeridiana lungo la dorsale appenninica – si apprende dal portale web ufficiale. PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con possibili annuvolamenti lungo la dorsale appenninica durante le ore centrali della giornata e nel corso del pomeriggio, in attenuazione in serata e in nottata – Poche novità nella giornata di domenica proseguirà il tempo stabile e le temperature subiranno un ulteriore aumento con massime comprese tra i +30°C e i +33°C, specie sulle zone interne e nelle principali valli che si affacciano sul versante adriatico – riporta testualmente l’articolo online. Temperature: In lieve aumento, specie nei valori massimi.Venti: Deboli a regime di brezza – si apprende dal portale web ufficiale. Mare: Quasi calmo o poco mosso – riporta testualmente l’articolo online. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Le previsioni riportate nel presente articolo sono pubblicate sulla base di quanto si legge nel bollettino diffuso, oggi, dal servizio stampa dell’Associazione AbruzzoMeteo. I dettagli del bollettino, del quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 06, mediante il sito internet di AbruzzoMeteo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alle previsioni. Fonte della nota riportata: abruzzometeo.org