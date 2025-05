Previsioni AbruzzoMeteo: Fine settimana caratterizzato da tempo stabile e prevalentemente soleggiato con temperature in generale aumento e valori che si porteranno al disopra delle medie stagionali

Meteo, di seguito il bollettino diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo in data odierna – previsioni a cura di Giovannni De Palma.SITUAZIONE: Sulla nostra penisola la pressione è in ulteriore aumento a causa dell’espansione di un promontorio di alta pressione che, dal Mediterraneo occidentale, si estenderà verso l’Italia e favorirà un ulteriore miglioramento delle condizioni atmosferiche e tempo stabile su gran parte delle nostre regioni, con temperature in generale aumento – aggiunge testualmente l’articolo online. Non si prevedono sostanziali variazioni nei prossimi giorni, almeno fino a martedì l’alta pressione continuerà a garantire tempo stabile e temperature al disopra delle medie stagionali su gran parte delle nostre regioni centro-settentrionali, mentre infiltrazioni di aria umida di origine atlantica daranno luogo allo sviluppo di addensamenti e probabili fenomeni di instabilità sull’arco alpino tra sabato sera e martedì, con fenomeni temporaleschi che, occasionalmente, potrebbero raggiungere le aree di pianura – si legge sul sito web ufficiale. Non si prevedono sostanziali variazioni sulle nostre regioni centrali dove il tempo risulterà stabile e le temperature subiranno un progressivo aumento nei prossimi giorni e i valori si porteranno al disopra delle medie del periodo – PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno con possibili annuvolamenti nel pomeriggio, specie a ridosso dei rilievi, in attenuazione in serata e in nottata – Poche novità nella giornata di domenica: proseguirà il bel tempo con temperature massime in ulteriore aumento, tuttavia non si escludono annuvolamenti in mattinata a causa del transito di nubi medio-alte e stratificate, mentre addensamenti consistenti potrebbero formarsi nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio sui rilievi Marsicani e sull’Alto Sangro, occasionalmente associati a rovesci, in miglioramento in serata-nottata – si legge sul sito web ufficiale. Tempo stabile e prevalentemente soleggiato anche nella giornata di lunedì 2 Giugno con temperature che si manterranno al disopra delle medie stagionali.Temperature: In aumento, anche sensibile rispetto ai giorni scorsi, specie nella giornata di domenica – viene evidenziato sul sito web. Venti: Deboli dai quadranti nord-orientali con residui rinforzi nel Vastese – si apprende dalla nota stampa. Mare: Generalmente poco mosso, localmente mosso nel VastesePrevisioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Le previsioni riportate nel presente articolo sono pubblicate sulla base di quanto si legge nel bollettino diffuso, nelle ultime ore, dal servizio informativo dell’Associazione AbruzzoMeteo. Il bollettino meteo, qui riportato secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stato divulgato, alle ore 05, anche sulle pagine del portale web dell’Associazione AbruzzoMeteo, sul quale e’ stata data diffusione al presente bollettino. Fonte: abruzzometeo.org