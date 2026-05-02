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Meteo

Previsioni AbruzzoMeteo: Fine settimana caratterizzato da tempo stabile e prevalentemente soleggiato con temperature in graduale aumento nei valori massimi. Nuvolosità in aumento da domenica pomeriggio

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Meteo, il bollettino diramato da AbruzzoMeteo. Si riporta di seguito il bollettino meteo diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo.SITUAZIONE: Sulla nostra penisola il tempo è ulteriormente migliorato rispetto ai giorni scorsi anche se, nella giornata di ieri, venti moderati dai quadranti settentrionali hanno favorito un ulteriore calo delle temperature e valori che sono scesi ben al disotto delle medie stagionali – precisa la nota online. A partire dalle prossime ore un promontorio di alta pressione si espanderà verso la nostra penisola e garantirà condizioni di tempo stabile, prevalentemente soleggiato, con temperature in graduale aumento e, soprattutto, venti settentrionali in graduale attenuazione ad iniziare dalle regioni centrali – precisa la nota online. Gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenziano, inoltre, una graduale attenuazione dell’alta pressione nei primi giorni della prossima settimana e l’arrivo di sistemi nuvolosi di origine atlantica che, alla base dei dati attuali, raggiungeranno le nostre regioni centro-settentrionali e favoriranno un nuovo peggioramento delle condizioni atmosferiche, specie al centro-nord e sul versante tirrenico, anche se molto probabilmente il peggioramento si estenderà anche verso il settore adriatico, ma è ancora presto per conoscere i dettagli – precisa il comunicato. Il fine settimana trascorrerà all’insegna del bel tempo pressoché ovunque, anche se dal pomeriggio di domenica è previsto un graduale aumento della nuvolosità ma si tratterà di nubi medio-alte e stratificate che non produrranno fenomeni.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con possibili residui annuvolamenti a ridosso dei rilievi appenninici e sulle zone montuose, in attenuazione nel corso della giornata – Tempo stabile e prevalentemente soleggiato anche nella giornata di domenica, specie al mattino, mentre nel pomeriggio-sera saranno possibili annuvolamenti, ad iniziare dalle zone interne e montuose, a causa dell’arrivo di nubi medio-alte e stratificate che precedono l’arrivo di una nuova perturbazione atlantica attesa nei primi giorni della prossima settimana – si apprende dal portale web ufficiale. Temperature: In ulteriore diminuzione le minime con valori ben al disotto delle medie stagionali; in graduale aumento nei valori massimi, specie nella giornata di domenica – si legge sul sito web ufficiale. Venti: Moderati dai quadranti nord-orientali con residui rinforzi nel Vastese – Venti in graduale attenuazione entro il pomeriggio-sera e nella giornata di domenica – si apprende dal portale web ufficiale. Mare: Mosso o molto mosso con moto ondoso in graduale attenuazione da stasera e nella giornata di domenica – si legge sul sito web ufficiale. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Quanto pubblicato nel presente articolo e’ riportato nel bollettino odierno diramato, in giornata, dall’Associazione AbruzzoMeteo che da anni rappresenta un punto di riferimento nel settore per tutti gli appassionati meteo abruzzesi. I dettagli del bollettino, del quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 05, anche sulle pagine del portale web dell’Associazione AbruzzoMeteo, sul quale e’ stata data diffusione al presente bollettino. Fonte: abruzzometeo.org

 

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