Previsioni AbruzzoMeteo: Fine settimana caratterizzato da tempo stabile e temperature al disopra delle medie stagionali ma non mancheranno addensamenti pomeridiani sui rilievi appenninici

Meteo, di seguito il bollettino diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo in data odierna – previsioni a cura di Giovannni De Palma.SITUAZIONE: La nostra penisola continua ad essere interessata da un promontorio di alta pressione di matrice nord africana che, nel fine settimana, tenderà ulteriormente ad espandersi verso le nostre regioni, favorendo condizioni di tempo stabile, prevalentemente soleggiato e temperature massime in ulteriore aumento – La struttura dell’alta pressione non risulterà particolarmente solida in quota e, di conseguenza, almeno per il momento, assisteremo allo sviluppo di addensamenti consistenti a ridosso dei rilievi appenninici, localmente associati a rovesci temporaleschi sparsi, perlopiù localizzati sulle zone montuose, ma in attenuazione nel tardo pomeriggio-sera – si apprende dal portale web ufficiale. Inoltre le temperature massime non raggiungeranno punte particolarmente elevate anche se, nell’Aquilano, sulla Valle Peligna e nelle principali valli che si affacciano sul versante adriatico i valori massimi potrebbero raggiungere e localmente superare i +36°C/+38°C. Gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenziano, inoltre, una certa persistenza dell’alta pressione almeno fino alla metà della prossima settimana e le temperature subiranno un ulteriore aumento tra lunedì e mercoledì, in particolare sulle aree interne – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso al mattino, mentre annuvolamenti saranno possibili sui rilievi nel corso del pomeriggio e nel tardo pomeriggio, in particolare sui rilievi Marsicani e sull’Alto Sangro, dove non si escludono occasionali rovesci sparsi, in attenuazione nel tardo pomeriggio e in serata – si legge sul sito web ufficiale. Poche novità nella giornata di domenica, prevalenza di tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso e possibili addensamenti pomeridiani sui rilievi appenninici nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio, occasionalmente associati a rovesci sparsi, perlopiù localizzati a ridosso dei rilievi, in attenuazione entro la serata – viene evidenziato sul sito web. Temperature: Stazionarie o in lieve aumento nei valori massimi, specie sulle zone interne e nelle principali valli che si affacciano sul versante adriatico – recita il testo pubblicato online. Venti: Deboli a regime di brezza con possibili rinforzi lungo la fascia costiera durante le ore centrali della giornata – si apprende dal portale web ufficiale. Mare: Generalmente poco mosso o localmente mosso durante le ore centrali della giornata – si legge sul sito web ufficiale. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

