Previsioni AbruzzoMeteo: Fine settimana caratterizzato da tempo stabile e temperature in ulteriore aumento ma da lunedì l’alta pressione in attenuazione favorirà un graduale aumento dell’instabilità. Temperature in calo da mercoledì

Meteo, il bollettino diramato da AbruzzoMeteo. Si riporta di seguito il bollettino meteo diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo.SITUAZIONE: La nostra penisola è interessata da una vasta area di alta pressione di matrice nord-africana che, dall’Europa centro-occidentale, tenderà ulteriormente ad espandersi verso le nostre regioni garantendo un fine settimana all’insegna del tempo stabile e prevalentemente soleggiato su gran parte delle nostre regioni, ma con temperature e tassi di umidità in ulteriore aumento e valori che si manterranno ben al disopra delle medie stagionali – precisa la nota online. Non si prevedono, dunque, sostanziali variazioni nel fine settimana, prevarrà il bel tempo ma con possibili addensamenti pomeridiani lungo la dorsale appenninica, in attenuazione in serata e in nottata, mentre nei primi giorni della prossima settimana assisteremo ad una probabile graduale attenuazione dell’alta pressione soprattutto alle quote superiori e, di conseguenza, tornerà a manifestarsi l’instabilità pomeridiana sull’arco alpino e lungo la dorsale appenninica, con elevata probabilità di temporali nel pomeriggio-sera di lunedì. Inoltre, alla base dei dati attuali, il cedimento dell’alta pressione proseguirà tra martedì e giovedì e non si esclude l’arrivo di impulsi di aria umida di origine atlantica sulla nostra penisola: una situazione che, se confermata, porterebbe ad una fase meteorologica caratterizzata da instabilità diffusa e rischio concreto di temporali di forte intensità anche sulle nostre regioni centrali – precisa il comunicato. Nel corso della prossima settimana, inoltre, sembra probabile anche un conseguente calo termico soprattutto sul versante adriatico, ma si tratta di una tendenza da analizzare ed eventualmente confermare nei prossimi giorni.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con possibili annuvolamenti a ridosso dei rilievi appenninici durante le ore centrali della giornata e nel corso del pomeriggio, in attenuazione in serata e in nottata – viene evidenziato sul sito web. Caldo in ulteriore intensificazione nel fine settimana con temperature massime che potrebbero localmente raggiungere i +37°C/39°C, specie nell’Aquilano, sulla Valle Peligna e nelle principali valli che si affacciano sul versante adriatico (Val Pescara, Val di Sangro). Valori meno elevati lungo la fascia costiera (+32°C/+35°C) ma con tassi di umidità in ulteriore aumento e conseguente caldo afoso – recita il testo pubblicato online. Temperature in ulteriore aumento nella giornata di domenica con tempo stabile e prevalentemente soleggiato pressoché ovunque e possibili annuvolamenti pomeridiani a ridosso dei rilievi appenninici, in attenuazione in serata e in nottata – Temperature: In ulteriore aumento, specie nei valori massimi, anche nella giornata di domenica – si legge sul sito web ufficiale. Venti: Deboli a regime di brezza – si legge sul sito web ufficiale. Mare: Quasi calmo o poco mosso – riporta testualmente l’articolo online. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Quanto pubblicato nel presente articolo e’ riportato nel bollettino odierno diramato, poco fa, dall’Associazione AbruzzoMeteo che da anni rappresenta un punto di riferimento nel settore per tutti gli appassionati meteo abruzzesi. I dettagli del bollettino, del quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 06, anche sulle pagine del portale web dell’Associazione AbruzzoMeteo, sul quale e’ stata data diffusione al presente bollettino. Fonte: abruzzometeo.org