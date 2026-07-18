Previsioni AbruzzoMeteo: Fine settimana caratterizzato da tempo stabile, prevalentemente soleggiato e temperature molto elevate soprattutto al centro-sud, mentre al nord sono attesi forti temporali in estensione verso la Romagna e localmente verso le Marche

Meteo, ecco il nuovo bollettino diffuso da AbruzzoMeteo. Pubblichiamo di seguito il bollettino emesso da AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: La nostra penisola continua ad essere interessata da un promontorio di alta pressione di matrice nord africana che determina condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato su gran parte delle nostre regioni centro-meridionali con temperature abbondantemente al disopra delle medie stagionali e valori che, nella giornata di ieri, hanno superato i +40°C/+41°C anche sulla nostra regione, in particolare sulle zone interne – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Le regioni settentrionali risultano interessate dall’arrivo di masse d’aria umida di origine atlantica che, in questi ultimi giorni, hanno favorito lo sviluppo di temporali anche di forte intensità sull’arco alpino e sulla Pianura Padana: nelle prossime ore, in particolare nel pomeriggio-sera, sono attese manifestazioni temporalesche di forte intensità sulla Pianura Padana centro-orientale, in sconfinamento verso le Marche entro la serata-nottata – Non si prevedono sostanziali variazioni al centro-sud nel fine settimana, proseguirà il tempo stabile e il caldo intenso, anche se le temperature non dovrebbero raggiungere i valori elevati di ieri, specie sulle nostre regioni centrali – precisa il comunicato. Gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenziano, inoltre, un probabile cedimento dell’alta pressione a partire da lunedì e nelle giornate di martedì e mercoledì, con un conseguente ingresso di masse d’aria, fresca provenienti dall’Europa centro-settentrionale, che determineranno un generale calo delle temperature e un deciso aumento dell’instabilità dapprima al nord e, successivamente, tra martedì e giovedì, anche sulle nostre regioni centrali – aggiunge la nota pubblicata. L’arrivo dell’aria fresca e dei conseguenti temporali spazzerà via la calura e l’afa presente sulle nostre regioni adriatiche ma potrà favorire lo sviluppo di temporali di forte intensità accompagnati da raffiche di vento e non solo: ne riparleremo nei prossimi aggiornamenti con un focus dedicato al probabile peggioramento – recita il testo pubblicato online. PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con temperature massime ancora particolarmente elevate, localmente superiori ai +37°C/+39°C sulla Marsica, nell’Aquilano, sulla Valle Peligna e nelle principali valli che si affacciano sul versante adriatico (Val Pescara, Val di Sangro), mentre valori meno elevati si registreranno lungo la fascia costiera (+32°C/+34°C) ma con tassi di umidità particolarmente elevati e conseguente caldo afoso; inoltre la presenza di polvere sahariana in sospensione in quota continuerà a favorire un cielo lattiginoso – riporta testualmente l’articolo online. Non si prevedono sostanziali variazioni nella giornata di domenica, proseguirà il tempo stabile con possibili annuvolamenti e temperature che si manterranno al disopra delle medie stagionali.Temperature: Generalmente stazionarie ma con valori che si manterranno ben al disopra delle medie stagionali.Venti: Deboli a regime di brezza lungo la fascia costiera – si apprende dal portale web ufficiale. Occidentali sulle zone interne e montuose – recita la nota online sul portale web ufficiale. Mare: Poco mosso o localmente mosso durante le ore centrali della giornata – Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Quanto pubblicato nel presente articolo e’ riportato nel bollettino odierno diramato, poco fa, dal servizio informativo dell’Associazione AbruzzoMeteo. Il contenuto del bollettino, del quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 08, mediante il sito internet di AbruzzoMeteo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alle previsioni. Fonte della nota riportata: abruzzometeo.org