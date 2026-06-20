Previsioni AbruzzoMeteo: Fine settimana caratterizzato da tempo stabile, soleggiato con temperature ben al disopra delle medie stagionali ma non mancheranno addensamenti pomeridiani sui rilievi appenninici

Meteo, di seguito il bollettino diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo in data odierna – previsioni a cura di Giovannni De Palma.SITUAZIONE: La nostra penisola continua ad essere interessata dalla presenza di un promontorio di alta pressione di matrice nord africana che determina condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato su gran parte delle nostre regioni e temperature ben al disopra delle medie del periodo – riporta testualmente l’articolo online. Non si prevedono variazioni nel fine settimana e il tempo continuerà ad essere caratterizzato da cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso anche se, nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio, saranno possibili addensamenti consistenti lungo la dorsale appenninica, in particolare sui rilievi di Marche e Abruzzo, con possibili rovesci sparsi, anche a carattere temporalesco, in estensione verso il Lazio ma in attenuazione in serata e in nottata – Nei primi giorni della prossima settimana assisteremo ad un graduale cedimento dell’alta pressione sulle regioni centro-meridionali, soprattutto in quota, e di conseguenza nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio di lunedì, martedì e mercoledì, aumenterà la probabilità di assistere allo sviluppo di temporali sulle zone interne e montuose di Marche, Abruzzo e Molise, in estensione verso il Lazio e la Campania: si tratta di una tendenza da confermare nei prossimi aggiornamenti.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno al mattino ma con possibili annuvolamenti sulle zone interne e montuose nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio, in particolare sui rilievi della Marsica e sull’Alto Sangro, dove non si escludono rovesci sparsi, in estensione verso il vicino Lazio ma in attenuazione in serata e in nottata – viene evidenziato sul sito web. La persistenza dell’alta pressione favorirà anche un ulteriore aumento delle temperature e i valori massimi potrebbero localmente superare i +35°C/+38°C, specie sulle zone interne (Aquilano, Valle Peligna) e nelle principali valli che si affacciano sul versante adriatico (Val Pescara, Val di Sangro). Valori meno elevati lungo la fascia costiera ma con tassi di umidità in ulteriore aumento e conseguente caldo afoso – Poche novità nella giornata di domenica, prevarrà il bel tempo con temperature al disopra delle medie stagionali, tuttavia nel pomeriggio saranno possibili addensamenti consistenti sulle zone montuose, localmente associati a rovesci, anche a carattere temporalesco, in estensione verso l’Aquilano, la Marsica e l’Alto Sangro, ma in attenuazione in serata e in nottata – si legge sul sito web ufficiale. Temperature: In ulteriore aumento, specie nei valori massimi, in particolare sulle zone interne della nostra regione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Venti: Deboli a regime di brezza – si legge sul sito web ufficiale. Mare: Quasi calmo o poco mosso con moto ondoso in temporaneo aumento durante le ore centrali della giornata – si apprende dal portale web ufficiale. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Quanto pubblicato nel presente articolo e’ riportato nel bollettino odierno diramato, oggi, dal servizio informativo dell’Associazione AbruzzoMeteo. I dettagli del bollettino, del quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 04, anche sulle pagine del portale web dell’Associazione AbruzzoMeteo, sul quale e’ stata data diffusione al presente bollettino. Fonte: abruzzometeo.org