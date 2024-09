Previsioni AbruzzoMeteo: Fine settimana caratterizzato da tempo stabile, soleggiato nella giornata di sabato, con temperature in aumento. Nubi in aumento domenica: nuova perturbazione atlantica in arrivo da domenica sera

Meteo, di seguito il bollettino diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo in data odierna – previsioni a cura di Giovannni De Palma.SITUAZIONE: La temporanea rimonta di un promontorio di alta pressione di matrice nord africana garantirà condizioni di tempo stabile su gran parte delle nostre regioni, anche se non mancheranno annuvolamenti al meridione, localmente anche sulle nostre regioni centrali e le temperature subiranno un ulteriore aumento, con valori che si manterranno ben al disopra delle medie stagionali – precisa la nota online. Se nella giornata di sabato prevarrà il sole con qualche annuvolamento nel pomeriggio, a partire da domenica assisteremo ad un graduale aumento della nuvolosità a causa dell’arrivo di una perturbazione atlantica che favorirà un moderato peggioramento delle condizioni atmosferiche dapprima sulle regioni settentrionali tra la mattinata e il pomeriggio, per poi spingersi verso le nostre regioni centrali dalla serata-nottata e nel corso della giornata di lunedì. Torneranno le piogge, anche a carattere temporalesco e le temperature subiranno un generale calo a partire da lunedì, mentre gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici ipotizzano un nuovo possibile peggioramento a partire dalla metà della prossima settimana con masse d’aria fredda di origine atlantica in avvicinamento sull’Europa centro-occidentale e, in prospettiva, anche verso il bacino del Mediterraneo: vedremo – aggiunge testualmente l’articolo online. PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con possibili annuvolamenti, al mattino, sul versante adriatico, in graduale attenuazione entro il pomeriggio – riporta testualmente l’articolo online. Nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio saranno possibili addensamenti a ridosso dei rilievi appenninici e occasionali velature, in graduale miglioramento entro la serata – viene evidenziato sul sito web. La giornata di domenica inizierà all’insegna del tempo stabile e prevalentemente soleggiato ma nel corso della giornata è previsto un graduale aumento della nuvolosità, ad iniziare dalla tarda mattinata e nel pomeriggio-sera; inoltre, in tarda serata e in nottata, assisteremo ad un moderato peggioramento delle condizioni atmosferiche ad iniziare dalle zone interne con rovesci, anche a carattere temporalesco, in estensione verso il settore adriatico – riporta testualmente l’articolo online. Temperature: In ulteriore aumento nelle prossime ore e nella mattinata di domenica – In generale diminuzione da domenica sera-notte e nel corso della giornata di lunedì.Venti: Deboli dai quadranti orientali o sud-orientali con possibili rinforzi lungo la fascia costiera durante le ore centrali della giornata – si apprende dal portale web ufficiale. Mare: Poco mosso al mattino con moto ondoso in temporaneo aumento durante le ore centrali della giornata – si apprende dal portale web ufficiale. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

