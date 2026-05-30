Previsioni AbruzzoMeteo: Fine settimana caratterizzato da tempo stabile sulle nostre regioni centrali ma non mancheranno annuvolamenti nella giornata di domenica e possibili rovesci sulle zone interne e montuose. Torna l’instabilità lunedì

Nuovo bollettino meteo diramato nella giornata odierna dall’Associazione AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: La nostra penisola continua ad essere protetta da una vasta area di alta pressione di matrice nord-africana che, tuttavia, favorisce la discesa di masse d’aria umida di origine atlantica sul bordo orientale della struttura di alta pressione: masse d’aria umida che, in questi ultimi giorni, hanno favorito lo sviluppo di intensi temporali al nord e sulle nostre regioni centrali ma, come anticipato nei precedenti aggiornamenti, nella giornata odierna assisteremo ad una temporanea attenuazione dell’instabilità e prevarrà il bel tempo, specie sulle nostre regioni centrali, con possibili addensamenti pomeridiani lungo la dorsale appenninica – si apprende dal portale web ufficiale. Anche le temperature sono diminuite rispetto ai giorni scorsi, ma da domenica torneranno nuovamente a salire, specie nei valori massimi e si manterranno al disopra delle medie stagionali – precisa il comunicato. Nella giornata di domenica, inoltre, giungeranno corpi nuvolosi dall’Europa centrale che, molto probabilmente, favoriranno annuvolamenti al centro-nord e addensamenti consistenti a ridosso dei rilievi appenninici, dove non si escludono precipitazioni sparse, specie nel pomeriggio-sera, in attenuazione entro la nottata – Ma gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenziano un cedimento dell’alta pressione nei primi giorni della prossima settimana l’arrivo di correnti atlantiche che, se confermate, porteranno ad un nuovo peggioramento delle condizioni atmosferiche sulle regioni centro-settentrionali, ma con dettagli che scopriremo nei prossimi aggiornamenti.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso, specie al mattino, mentre nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio saranno possibili annuvolamenti consistenti a ridosso dei rilievi appenninici, in particolare sui rilievi Marsicani e sull’Alto Sangro, ma la probabilità di fenomeni sarà piuttosto bassa, anche se non da escludere del tutto – recita il testo pubblicato online. La nuvolosità tornerà ad attenuarsi in serata-nottata, mentre nella giornata di domenica è previsto un graduale aumento della nuvolosità a causa del transito di nubi medio-alte e stratificate che non produrranno fenomeni – Nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio di domenica è previsto un graduale aumento della nuvolosità sulle zone interne e montuose con rovesci sparsi, localmente temporaleschi, in attenuazione in serata-nottata – viene evidenziato sul sito web. Temperature: In diminuzione, specie nei valori minimi – In aumento le massime diurne – Venti: Deboli dai quadranti settentrionali con possibili rinforzi nel Chietino e nel Vastese – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Mare: Poco mosso o localmente mosso durante le ore centrali della giornata, specie nel Vastese – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Previsioni meteo a cura di Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Le previsioni riportate nel presente articolo sono pubblicate sulla base di quanto si legge nel bollettino diffuso, poco fa, dal servizio informativo dell’Associazione AbruzzoMeteo. Il bollettino meteo, qui riportato secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stato divulgato, alle ore 07, anche sulle pagine del portale web dell’Associazione AbruzzoMeteo, sul quale e’ stata data diffusione al presente bollettino. Fonte: abruzzometeo.org