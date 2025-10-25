Previsioni AbruzzoMeteo: Fine settimana caratterizzato dal transito di corpi nuvolosi di origine atlantica che favoriranno precipitazioni sparse anche sulle nostre regioni centrali. Temporanee schiarite nella mattinata di domenica sul versante adriatico, migliora lunedì

Meteo, ecco il nuovo bollettino diffuso da AbruzzoMeteo. Pubblichiamo di seguito il bollettino emesso da AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: Dopo il deciso miglioramento delle condizioni atmosferiche che, nella giornata di ieri, ha interessato gran parte della nostra penisola, la nuvolosità è tornata ad interessare la nostra penisola, in particolare le nostre regioni centrali, a causa dell’arrivo di correnti atlantiche che, nelle prossime ore e nella giornata di domenica, andranno a confluire con masse d’aria umida provenienti dal Mediterraneo occidentale: di conseguenza la nuvolosità tenderà ad intensificarsi nel pomeriggio-sera con elevata probabilità di precipitazioni sparse sul Lazio, sulle zone interne di Marche, Abruzzo e Molise, in estensione verso il settore adriatico entro la tarda serata – viene evidenziato sul sito web. Torneranno ad intensificarsi anche i venti occidentali, specie sulle zone interne e montuose, tuttavia non si esclude il ritorno del Garbino sul versante adriatico, specie nella mattinata di domenica, con probabile temporaneo aumento delle temperature ed ampie schiarite, tuttavia nel pomeriggio-sera masse d’aria più fredda di origine atlantica attraverseranno la nostra penisola e favoriranno un nuovo peggioramento delle condizioni atmosferiche, ad iniziare dalle zone tirreniche, interne e montuose, in estensione verso il settore adriatico – recita il testo pubblicato online. Gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenziano un nuovo probabile miglioramento delle condizioni atmosferiche nelle giornate di martedì e mercoledì, ma si tratta di una tendenza da confermare nei prossimi aggiornamenti.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso ma senza fenomeni di rilievo, specie al mattino, anche se non si escludono deboli precipitazioni sparse sulle zone interne e montuose – si apprende dalla nota stampa. Nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio assisteremo ad un ulteriore aumento della nuvolosità, ad iniziare dalla Marsica, dall’Alto Sangro e dall’Aquilano, in estensione verso il settore adriatico; entro la serata e la tarda serata saranno possibili precipitazioni sparse, localmente di moderata intensità sul settore occidentale della nostra regione, in estensione verso il Teramano, il Pescarese e il Chietino entro la nottata – si apprende dal portale web ufficiale. Schiarite sono attese nella giornata di domenica, specie sul versante adriatico, mentre annuvolamenti continueranno ad interessare le aree interne ma con bassa probabilità di fenomeni; nel pomeriggio-sera saranno possibili nuovi addensamenti consistenti, specie sul versante adriatico, dove non si escludono rovesci sparsi, in miglioramento entro la serata-nottata e nella giornata di lunedì.Temperature: In diminuzione, specie sul settore occidentale della nostra regione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Possibile un nuovo temporaneo aumento sul versante adriatico nella mattinata di domenica, tuttavia entro la serata è prevista una nuova decisa diminuzione, anche sul versante adriatico – recita il testo pubblicato online. Venti: Moderati dai quadranti occidentali o sud-occidentali con rinforzi sulle zone interne e montuose – recita la nota online sul portale web ufficiale. Possibile Garbino tra stanotte e la mattinata di domenica sul versante adriatico, in attenuazione dal pomeriggio e venti in rotazione dai quadranti settentrionali lungo la fascia costiera – si legge sul sito web ufficiale. Mare: Generalmente mosso, localmente molto mosso dal pomeriggio-sera di domenica – si legge sul sito web ufficiale. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Quanto pubblicato nel presente articolo e’ riportato nel bollettino odierno diramato, in giornata, dal servizio informativo dell’Associazione AbruzzoMeteo. I dettagli del bollettino, del quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 06, anche sulle pagine del portale web dell’Associazione AbruzzoMeteo, sul quale e’ stata data diffusione al presente bollettino. Fonte: abruzzometeo.org