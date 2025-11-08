Previsioni AbruzzoMeteo: Fine settimana caratterizzato dal transito di due perturbazioni atlantiche dirette verso le regioni meridionali ma che interesseranno marginalmente anche le nostre regioni centrali con annuvolamenti e rovesci

Meteo, di seguito il bollettino diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo in data odierna – previsioni a cura di Giovannni De Palma.SITUAZIONE: La nostra penisola è interessata dal transito di una perturbazione atlantica che, in queste ultime ore, ha raggiunto le regioni centro-meridionali, favorendo un moderato peggioramento delle condizioni atmosferiche sulla nostra regione, sul Molise e sulla Puglia, dove si sono registrati rovesci anche di moderata intensità, specie sul versante adriatico – aggiunge testualmente l’articolo online. Nelle prossime ore la perturbazione si sposterà gradualmente verso i vicini Balcani ma condizioni di instabilità continueranno a manifestarsi sul settore adriatico tra la nostra regione e la Puglia, dove non si escludono precipitazioni sparse, mentre schiarite temporanee si manifesteranno dalla tarda mattinata, specie sulle aree interne dove, tuttavia, nel pomeriggio-sera potrebbero formarsi nuovi addensamenti e non si escludono precipitazioni sparse, in attesa dell’arrivo di una nuova perturbazione atlantica che, tra domani e lunedì, attraverserà le regioni meridionali ma interesserà marginalmente anche le nostre regioni centrali con annuvolamenti e precipitazioni sparse, più probabili dalla tarda mattinata e nel corso del pomeriggio – aggiunge testualmente l’articolo online. L’ulteriore spostamento verso levante della perturbazione atlantica, che favorirà la formazione di un minimo depressionario sulle regioni meridionali, provocherà fenomeni di instabilità sul versante adriatico in serata-nottata e nelle prime ore della mattinata di lunedì, specie sulla nostra regione e sul Molise – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche è atteso da lunedì e proseguirà nei giorni successivi, anche se corpi nuvolosi continueranno a giungere sulla nostra penisola e potrebbero manifestarsi annuvolamenti anche sulle nostre regioni centrali.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo nuvoloso con annuvolamenti più consistenti nel Teramano, nel Pescarese e nel Chietino dove non si escludono precipitazioni sparse, più probabili tra il Pescarese, il Chietino e il Vastese, in graduale attenuazione entro la tarda mattinata e nel pomeriggio, mentre schiarite si manifesteranno sulle zone interne e montuose ma, nel corso del pomeriggio, nuovi addensamenti riguarderanno le zone interne e montuose, dove non si escludono precipitazioni sparse, in attenuazione entro la tarda serata-nottata – si legge sul sito web ufficiale. Nella giornata di domenica la nuvolosità tornerà ad intensificarsi ad iniziare dal vicino Molise, dal Chietino, in estensione verso il Pescarese e, a seguire, verso le zone interne della nostra regione, con possibili precipitazioni sparse, più probabili nel pomeriggio, in particolare lungo la fascia costiera e collinare – si apprende dalla nota stampa. Deboli nevicate sui rilievi al disopra dei 1800 metri – precisa il comunicato. In nottata e nelle prime ore della mattinata di lunedì non si escludono rovesci temporaleschi sull’Adriatico centrale, in spostamento verso le aree costiere ma in miglioramento entro la tarda mattinata: si tratta, quest’ultima, di una tendenza da confermare nei prossimi aggiornamenti.Temperature: In diminuzione, specie nei valori massimi.Venti: Deboli dai quadranti settentrionali con possibili rinforzi lungo la fascia costiera – Domani tenderanno a provenire dai quadranti orientali, specie sul versante adriatico – riporta testualmente l’articolo online. Mare: Generalmente mosso – recita il testo pubblicato online. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

