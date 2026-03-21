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Previsioni AbruzzoMeteo: Fine settimana caratterizzato dalla presenza di annuvolamenti a causa di masse d’aria fredda in arrivo dai vicini Balcani che manterranno le temperature al disotto delle medie stagionali

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Meteo, il bollettino diramato da AbruzzoMeteo. Si riporta di seguito il bollettino meteo diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo.SITUAZIONE: La nostra penisola continua ad essere interessata dall’arrivo di masse d’aria fredda provenienti dai vicini Balcani, che favoriscono la formazione di annuvolamenti su gran parte delle nostre regioni adriatiche, e le temperature, di conseguenza, si mantengono ancora al di sotto delle medie stagionali – precisa il comunicato. Nelle prossime ore saranno presenti ancora degli annuvolamenti che potrebbero favorire anche occasionali deboli precipitazioni a carattere sparso, più probabili a ridosso dei rilievi appenninici, dove assumeranno carattere nevoso – recita il testo pubblicato online. E non si prevedono sostanziali variazioni nella giornata odierna, anche se non si escludono schiarite, soprattutto lungo la fascia costiera e sulle zone interne dell’Abruzzo e delle Molise, specie al mattino, mentre nel pomeriggio addensamenti consistenti potrebbero dar luogo a precipitazioni sparse sulle zone interne della nostra regione – si apprende dalla nota stampa. Nel corso della giornata di domenica, tuttavia, la nuvolosità tenderà ulteriormente ad intensificarsi, soprattutto sulle zone interne delle nostre regioni centrali, con possibilità di precipitazioni, in particolare sulle zone interne delle Marche, dell’Abruzzo, del Molise e sul Lazio – recita il testo pubblicato online. Poche le novità nella giornata di lunedì: sarà ancora presente nuvolosità diffusa su gran parte delle nostre regioni, con possibili precipitazioni a carattere sparso, ma più probabili sulle zone interne del Lazio, delle Marche, dell’Abruzzo e del Molise, ma localmente anche sul versante adriatico – aggiunge testualmente l’articolo online. Le temperature continueranno a mantenersi al di sotto delle medie stagionali su tutte le nostre regioni.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso con annuvolamenti consistenti al ridosso dei rilievi appenninici, specie sui rilievi che si affacciano sul versante adriatico, dove non si escludono deboli precipitazioni sparse – Schiarite al mattino sulla Marsica e sull’Alto Sangro; tuttavia, nel corso del pomeriggio saranno possibili addensamenti consistenti, localmente associati a precipitazioni sparse, mentre lungo la fascia costiera saranno possibili ampie schiarite alternate a nuovi addensamenti – Anche nella giornata di domenica saranno presenti annuvolamenti su gran parte del territorio regionale, che tenderanno poi ad intensificarsi nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio sulla Marsica, nell’Aquilano, sull’Alto Sangro, localmente anche sulla Valle Peligna, con possibili precipitazioni sparse, nevose sui rilievi appenninici al di sopra dei 1000-1200 metri – aggiunge la nota pubblicata. Nuvoloso con possibili ampie schiarite sul settore adriatico, in particolare lungo la fascia costiera – Temperature: Generalmente stazionarie ma con valori che si manterranno al disotto delle medie stagionali.Venti: Deboli dai quadranti settentrionali, con possibili rinforzi nel Pescarese e nel Chietino – Mare: Generalmente mosso, localmente molto mosso – aggiunge testualmente l’articolo online. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Quanto pubblicato nel presente articolo e’ riportato nel bollettino odierno diramato, poco fa, dall’Associazione AbruzzoMeteo che da anni rappresenta un punto di riferimento nel settore per tutti gli appassionati meteo abruzzesi. Il bollettino meteo, qui riportato secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stato divulgato, alle ore 05, mediante il sito internet di AbruzzoMeteo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alle previsioni. Fonte della nota riportata: abruzzometeo.org

 

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