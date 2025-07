Previsioni AbruzzoMeteo: Fine settimana con temperature in aumento e tempo stabile ma non mancheranno annuvolamenti nel pomeriggio-sera e nelle prime ore della mattinata di domenica

Meteo, ecco il nuovo bollettino diffuso da AbruzzoMeteo. Pubblichiamo di seguito il bollettino emesso da AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: La situazione meteorologica è caratterizzata dall’arrivo di masse d’aria umida ed instabile che, nelle prossime ore, raggiungeranno direttamente le regioni settentrionali e l’arco alpino, dove sono attesi rovesci e temporali anche di forte intensità, mentre al centro-sud si prevedono condizioni di tempo stabile a causa della progressiva rimonta di un promontorio di alta pressione di matrice nord africana che determinerà un nuovo generale rialzo delle temperature soprattutto al meridione, tuttavia valori elevati si registreranno anche sulle nostre regioni centrali, specie tra domenica e martedì e tornerà ad intensificarsi l’afa lungo le aree costiere, ma non mancheranno annuvolamenti che si manifesteranno nel pomeriggio-sera di sabato (con possibili rovesci sparsi anche sulle nostre regioni centrali) e nelle prime ore della mattinata di domenica – si apprende dal portale web ufficiale. Temperature elevate si registreranno nell’Aquilano, sulla Valle Peligna e nelle principali valli che si affacciano sul versante adriatico, con valori massimi localmente superiori ai +37°C/+39°C, temperature meno elevate lungo la fascia costiera ma con tassi di umidità piuttosto elevati e conseguente caldo afoso – Successivamente la situazione meteorologica inizierà a cambiare e, alla base dei dati attuali, assisteremo ad un probabile deciso peggioramento delle condizioni atmosferiche a partire da mercoledì sera e nelle 48 ore successive, a causa del possibile arrivo di una perturbazione atlantica che, se confermata, spazzerà via il caldo intenso atteso in questi giorni e favorirà episodi di maltempo anche sulle nostre regioni centrali – aggiunge la nota pubblicata. Si tratta, ovviamente, di una tendenza da analizzare ed eventualmente confermare nei prossimi giorni.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso, specie al mattino, mentre nel pomeriggio assisteremo ad un graduale aumento della nuvolosità ad iniziare dalle zone interne e montuose, in estensione verso il settore adriatico: non si escludono rovesci sparsi, specie in serata-nottata e nelle prime ore della mattinata di domenica – si legge sul sito web ufficiale. Successivamente, nel corso della mattinata di domenica, torneranno ampie schiarite e tempo stabile su gran parte del territorio regionale con temperature in generale aumento, specie nei valori massimi – aggiunge la nota pubblicata. Afa in intensificazione lungo la fascia costiera – Temperature: In aumento, specie nei valori massimi, in particolare nella giornata di domenica – Venti: Deboli a regime di brezza con rinforzi nel pomeriggio, specie lungo la fascia costiera – viene evidenziato sul sito web. Mare: Quasi calmo o poco mosso al mattino ma con moto ondoso in temporaneo aumento durante le ore centrali della giornata e nel corso del pomeriggio – riporta testualmente l’articolo online. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

