Previsioni AbruzzoMeteo: Fine settimana con tempo in deciso miglioramento anche se residui annuvolamenti interesseranno il medio-basso Adriatico nella mattinata di sabato. Alta pressione anche nei primi giorni della prossima settimana

Meteo, il bollettino diramato da AbruzzoMeteo. Si riporta di seguito il bollettino meteo diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo.SITUAZIONE: Sulla nostra penisola il tempo è in deciso miglioramento a causa della progressiva espansione di un promontorio di alta pressione che, dal vicino Atlantico e dal Mediterraneo occidentale, si espanderà verso l’Italia da domenica e nei primi giorni della prossima settimana, garantendo condizioni di tempo stabile e temperature massime in progressivo aumento – Residui annuvolamenti si manifesteranno nella mattinata di sabato sul medio-basso versante adriatico ma la tendenza è verso una graduale attenuazione della nuvolosità entro il pomeriggio-sera con schiarite via via sempre più ampie – Non si prevedono sostanziali variazioni nel corso della prossima settimana, l’alta pressione continuerà a proteggere la nostra penisola dall’arrivo di perturbazioni atlantiche e favorirà condizioni di tempo stabile e temperature in progressivo aumento, con valori che si porteranno nuovamente al disopra delle medie stagionali su gran parte delle nostre regioni e non solo – riporta testualmente l’articolo online. Sarà un anticipo di primavera, almeno secondo gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici, che proseguirà per gran parte della prossima settimana – si legge sul sito web ufficiale. PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso con annuvolamenti consistenti al mattino, specie sul versante adriatico, dove non si escludono residue precipitazioni sparse, più probabili nel Chietino, nel Vastese, in attenuazione e in miglioramento in mattinata – si apprende dal portale web ufficiale. Poco nuvoloso con residui annuvolamenti sulla Marsica, nell’Aquilano, sull’Alto Sangro – aggiunge testualmente l’articolo online. Un ulteriore miglioramento delle condizioni atmosferiche si manifesterà dalla tarda mattinata e nel corso del pomeriggio con schiarite via via sempre più ampie, in estensione dal Teramano e dall’Alto Aquilano verso le restanti zone entro il pomeriggio-sera – viene evidenziato sul sito web. Tempo stabile nella giornata di domenica con cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso anche se non si escludono occasionali annuvolamenti sul versante adriatico al mattino e sulle zone montuose durante le ore centrali della giornata – Temperature: In diminuzione, specie nei valori minimi – precisa la nota online. Un graduale aumento è previsto a partire da domenica, specie nei valori massimi.Venti: Deboli dai quadranti settentrionali con residui rinforzi sul settore adriatico, in particolare nel Vastese – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Mare: Generalmente mosso, localmente molto mosso ma con moto ondoso in graduale attenuazione a partire da stasera – Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Quanto pubblicato nel presente articolo e’ riportato nel bollettino odierno diramato, nelle ultime ore, dal servizio informativo dell’Associazione AbruzzoMeteo. Il bollettino meteo, qui riportato secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stato divulgato, alle ore 06, mediante il sito internet di AbruzzoMeteo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alle previsioni. Fonte della nota riportata: abruzzometeo.org