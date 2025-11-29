Previsioni AbruzzoMeteo: Fine settimana con tempo in deciso miglioramento su gran parte delle nostre regioni centrali ma con residui annuvolamenti nelle prossime ore. Da domenica pomeriggio nubi in aumento a causa dell’avvicinamento di un nuovo sistema nuvoloso

Meteo, ecco il nuovo bollettino diffuso da AbruzzoMeteo. Pubblichiamo di seguito il bollettino emesso da AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: Sulla nostra penisola il tempo è in ulteriore miglioramento a causa dello spostamento verso la Grecia della vasta figura di bassa pressione che, nei giorni scorsi, ha favorito condizioni di maltempo anche su gran parte delle nostre regioni centrali – aggiunge la nota pubblicata. Nelle prossime ore assisteremo ad una graduale attenuazione della nuvolosità ad iniziare dalle Marche e dalla nostra regione, in estensione verso il Molise e, entro la serata, anche verso la Puglia: attese ampie schiarite e un graduale aumento delle temperature, in particolare nei valori massimi, mentre di notte e al primo mattino farà piuttosto freddo con gelate diffuse sulle zone interne e nelle pianure e nelle valli che si affacciano sul versante adriatico – riporta testualmente l’articolo online. A partire dalla giornata di domenica si avvicinerà un nuovo sistema nuvoloso di origine atlantica che raggiungerà direttamente le regioni nord-occidentali, il settore tirrenico e la Sardegna, ma non interesserà le nostre regioni centrali dove, tuttavia, la nuvolosità tenderà ad intensificarsi nel corso del pomeriggio-sera, ma senza fenomeni di rilievo in quanto si tratterà di nubi medio-alte e stratificate che non produrranno fenomeni – Alla base dei dati attuali un nuovo peggioramento delle condizioni atmosferiche potrebbe estendersi verso le nostre regioni centrali a partire da martedì e verso la metà della prossima settimana, ma si tratta di una tendenza da confermare nei prossimi aggiornamenti.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo poco nuvoloso sulla Marsica, sull’Alto Sangro, sulle zone montuose e nel Teramano, mentre annuvolamenti con possibili banchi di nebbia riguarderanno l’Aquilano e, localmente, la Valle Peligna, in attenuazione nel corso della mattinata – si legge sul sito web ufficiale. Residui annuvolamenti saranno presenti, al mattino, anche nel Pescarese e nel Chietino ma tenderanno gradualmente ad attenuarsi nel corso della mattinata e nel pomeriggio con ampie schiarite su gran parte del territorio regionale – Gelate diffuse durante le ore serali, notturne e al primo mattino – riporta testualmente l’articolo online. Nella giornata di domenica avremo condizioni generali di tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso e possibili foschie/nebbie nelle valli interne della Marsica e dell’Aquilano, in diradamento nel corso della mattinata, mentre dal pomeriggio giungeranno gli avamposti di un nuovo sistema nuvoloso che potrebbero favorire annuvolamenti ad iniziare dalle zone interne e montuose, in estensione verso il settore adriatico entro la serata, ma non si prevedono fenomeni di rilievo in quanto si tratterà di nubi medio-alte e stratificate – Temperature: In aumento nei valori massimi, in diminuzione durante le ore serali, notturne e al primo mattino con gelate diffuse, specie sulle zone interne e nelle pianure e nelle valli che si affacciano sul versante adriatico – riporta testualmente l’articolo online. Venti: Deboli dai quadranti settentrionali con residui rinforzi sull’Adriatico centrale, in attenuazione nel corso della giornata – si legge sul sito web ufficiale. Mare: Generalmente mosso ma con moto ondoso in graduale ed ulteriore attenuazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Le previsioni riportate nel presente articolo sono pubblicate sulla base di quanto si legge nel bollettino diffuso, oggi, dal servizio informativo dell’Associazione AbruzzoMeteo. Il contenuto del bollettino, del quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 07, anche sulle pagine del portale web dell’Associazione AbruzzoMeteo, sul quale e’ stata data diffusione al presente bollettino. Fonte: abruzzometeo.org