sabato, Dicembre 6, 2025
Meteo

Previsioni AbruzzoMeteo: Fine settimana con tempo in ulteriore miglioramento anche se non mancheranno annuvolamenti, specie sul versante adriatico. Da lunedì l’alta pressione in espansione sull’Italia garantirà tempo stabile e temperature in aumento su tutte le regioni

Meteo, il bollettino diramato da AbruzzoMeteo. Si riporta di seguito il bollettino meteo diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo.SITUAZIONE: Sulla nostra penisola il tempo è in miglioramento anche se, nelle prossime ore e localmente nella mattinata di domenica, saranno possibili residui annuvolamenti soprattutto sul versante adriatico, e corpi nuvolosi in discesa dall’Europa centrale potrebbero favorire estese velature su gran parte delle nostre regioni – aggiunge la nota pubblicata. A partire da domenica e nei primi giorni della prossima settimana è prevista l’espansione di un promontorio di alta pressione di matrice nord africana che, alla base dei dati attuali, garantirà condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato su gran parte delle nostre regioni, con temperature in generale aumento, specie sulle zone collinari, alto collinari e montuose, mentre continuerà a fare piuttosto freddo nelle pianure e nelle valli interne appenniniche durante le ore serali, notturne e al primo mattino – recita il testo pubblicato online. Con l’alta pressione torneranno anche le nebbie, specie al nord, sulla Pianura Padana e, localmente, nelle pianure e nelle valli delle regioni centrali, specie durante le ore più fredde della giornata e, alla base dei dati attuali, non si prevedono sostanziali variazioni per gran parte della prossima settimana, anche se non si escludono annuvolamenti a causa del transito di corpi nuvolosi provenienti dall’Europa centro-occidentale –  PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo sereno o poco nuvoloso, specie sulle zone interne, collinari e montuose, mentre annuvolamenti potrebbero ancora interessare la fascia costiera e l’Adriatico centrale ma senza fenomeni di rilievo – recita il testo pubblicato online. Possibili ampie schiarite nel corso della giornata, tuttavia nuovi annuvolamenti potrebbero manifestarsi in serata-nottata e nella giornata di domenica, specie sul versante adriatico ma tenderanno poi ad attenuarsi in serata-nottata e nella giornata di lunedì.Temperature: Stazionarie o in lieve aumento, specie nei valori massimi.Venti: Deboli dai quadranti settentrionali con possibili rinforzi lungo la fascia costiera e sull’Adriatico centrale – Mare: Generalmente mosso con moto ondoso in graduale attenuazione a partire da domenica – si apprende dal portale web ufficiale. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Le previsioni riportate nel presente articolo sono pubblicate sulla base di quanto si legge nel bollettino diffuso, nelle ultime ore, dall’Associazione AbruzzoMeteo che da anni rappresenta un punto di riferimento nel settore per tutti gli appassionati meteo abruzzesi. Il bollettino meteo, qui riportato secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stato divulgato, alle ore 06, mediante il sito internet di AbruzzoMeteo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alle previsioni. Fonte della nota riportata: abruzzometeo.org

 

