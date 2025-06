Previsioni AbruzzoMeteo: Fine settimana con tempo stabile e prevalentemente soleggiato con lieve calo termico durante le ore notturne ma da lunedì il caldo tornerà ad intensificarsi su tutte le regioni

Meteo, di seguito il bollettino diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo in data odierna – previsioni a cura di Giovannni De Palma.SITUAZIONE: La nostra penisola continua ad essere interessata da un promontorio di alta pressione di matrice nord africana che, nella giornata di ieri, ha subìto un temporaneo cedimento sul bordo orientale, in particolare sulle nostre regioni adriatiche dove, di conseguenza si è verificato un temporaneo aumento dell’instabilità lungo la dorsale appenninica, in particolare sui rilievi dell’Abruzzo e del Molise – si apprende dalla nota stampa. L’attenuazione dell’alta pressione favorirà anche un lieve temporaneo calo delle temperature che si avvertirà soprattutto durante le ore serali, notturne e al primo mattino, specie sul versante adriatico, ma si tratterà di una fase temporanea in quanto a partire da lunedì l’alta pressione tornerà ad espandersi verso la nostra penisola e determinerà un nuovo progressivo aumento delle temperature, con valori che si porteranno nuovamente ben al disopra delle medie stagionali per gran parte della prossima settimana – si apprende dal portale web ufficiale. Gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenziano, inoltre, un possibile graduale cedimento dell’alta pressione dalla metà della prossima settimana, ad iniziare dalle regioni settentrionali, ma si tratta di una tendenza da analizzare ed eventualmente confermare nei prossimi aggiornamenti.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno, specie al mattino, mentre annuvolamenti potrebbero manifestarsi sulle zone montuose nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio, in attenuazione in serata e in nottata – si apprende dal portale web ufficiale. Poche novità nella giornata di domenica, prevarrà il bel tempo su tutta la regione localmente ventilato sul versante adriatico, specie durante le ore centrali della giornata – viene evidenziato sul sito web. Afa lungo le coste – recita la nota online sul portale web ufficiale. Temperature: Stazionarie o in lieve diminuzione nei valori minimi tra sabato e domenica – si legge sul sito web ufficiale. In aumento, specie nei valori massimi, a partire da lunedì.Venti: Deboli dai quadranti settentrionali con occasionali rinforzi lungo la fascia costiera, specie nel Pescarese, Chietino (Vastese), in particolare durante le ore centrali della giornata – Mare: Poco mosso al mattino ma con moto ondoso in temporaneo aumento durante le ore centrali della giornata e nel corso del pomeriggio – Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

