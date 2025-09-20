Previsioni AbruzzoMeteo: Fine settimana con tempo stabile e temperature in ulteriore aumento ma una nuova perturbazione atlantica raggiungerà la nostra penisola nei primi giorni della prossima settimana

Nuovo bollettino meteo diramato nella giornata odierna dall’Associazione AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: La nostra penisola continua ad essere interessata da un promontorio di alta pressione che determina condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato su gran parte delle nostre regioni e temperature che risultano ancora ben al disopra delle medie stagionali, specie nei valori massimi – aggiunge la nota pubblicata. Nelle prossime ore e nella giornata di domenica non si prevedono sostanziali variazioni, l’alta pressione continuerà a garantire il bel tempo pressoché ovunque, tuttavia come anticipato nei precedenti aggiornamenti una nuova perturbazione di origine atlantica raggiungerà la nostra penisola nei primi giorni della prossima settimana e determinerà un moderato peggioramento delle condizioni atmosferiche inizialmente sulle nostre regioni centro-settentrionali, dove sono attesi rovesci e temporali anche di forte intensità con temperature in generale diminuzione – Alla base dei dati attuali, inoltre, l’instabilità continuerà a manifestarsi per gran parte della prossima settimana a causa dell’arrivo di correnti atlantiche che, dopo l’arrivo della perturbazione, continueranno a favorire condizioni di instabilità su gran parte della nostra penisola – si legge sul sito web ufficiale. Si tratta, ovviamente, di una tendenza da confermare nei prossimi aggiornamenti.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno con possibili velature nel corso della giornata – Poche novità nella giornata di domenica, prevalenza di bel tempo con possibili velature e temperature ancora elevate, specie le massime, con valori superiori ai +30°C specie sulle zone collinari, sulla Valle Peligna, nell’Aquilano e nelle principali valli che si affacciano sul versante adriatico – riporta testualmente l’articolo online. Nubi in aumento da lunedì.Temperature: Stazionarie o in ulteriore lieve aumento, specie nei valori massimi.Venti: Deboli a regime di brezza – Mare: Quasi calmo o poco mosso – recita il testo pubblicato online. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Quanto pubblicato nel presente articolo e’ riportato nel bollettino odierno diramato, nelle ultime ore, da AbruzzoMeteo, associazione culturale da anni punto di riferimento per le previsioni meteo in Abruzzo. I dettagli del bollettino, del quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 05, mediante il sito internet di AbruzzoMeteo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alle previsioni. Fonte della nota riportata: abruzzometeo.org