Previsioni AbruzzoMeteo: Fine settimana con tempo stabile ma con nubi in aumento. Una nuova perturbazione si avvicinerà alla nostra penisola nella giornata di domenica e favorirà un graduale aumento della nuvolosità su tutte le regioni

Meteo, il bollettino diramato da AbruzzoMeteo. Si riporta di seguito il bollettino meteo diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo.SITUAZIONE: Sulla nostra penisola la situazione meteorologica continua ad essere caratterizzata dalla presenza di un promontorio di alta pressione che, tuttavia, rispetto ai giorni scorsi, ha subìto un graduale cedimento, specie sul bordo più orientale e masse d’aria umida di origine atlantica hanno favorito il transito di corpi nuvolosi (nubi medio-alte e stratificate) su gran parte delle nostre regioni – precisa la nota online. Non si prevedono sostanziali variazioni nelle prossime ore, tuttavia a partire dalla giornata di domenica l’alta pressione tenderà ulteriormente ad attenuarsi a causa dell’avvicinamento di una nuova perturbazione atlantica, proveniente dal Mediterraneo occidentale, che determinerà un graduale aumento della nuvolosità ad iniziare dalla Sardegna e dalle regioni tirreniche, in estensione verso le restanti zone entro la serata-nottata – viene evidenziato sul sito web. La perturbazione sarà preceduta da un rinforzo dei venti dai quadranti meridionali (Scirocco sul versante adriatico) che determinerà un temporaneo aumento delle temperature e favorirà la risalita di polvere sahariana in sospensione in quota; inoltre, nella giornata di lunedì, sono attese precipitazioni sparse su gran parte delle nostre regioni centrali, in particolare nel pomeriggio-sera, con fenomeni che proseguiranno anche nella giornata di martedì, almeno stando agli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici – aggiunge la nota pubblicata. Un possibile miglioramento delle condizioni atmosferiche si manifesterà non prima della giornata di giovedì, ma si tratta di una tendenza da confermare nei prossimi giorni.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo sereno o poco nuvoloso ma con possibili annuvolamenti sulle zone collinari e costiere, dove non si escludono foschie e occasionali banchi di nebbia, in diradamento durante le ore centrali della giornata – Nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio saranno possibili addensamenti lungo la dorsale appenninica ma senza fenomeni rilevanti e la nuvolosità tenderà ad attenuarsi in serata-nottata – si apprende dal portale web ufficiale. La giornata di domenica sarà caratterizzata da un cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso ma nel corso della giornata saranno possibili annuvolamenti ad iniziare dal settore adriatico, dove non si escludono foschie dense e banchi di nebbia, specie sulle zone collinari, localmente lungo la fascia costiera; nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio la nuvolosità tenderà ad aumentare ad iniziare dalle zone interne e montuose, dove non si escludono rovesci sparsi, più probabili sulle zone montuose, in particolare sulla Marsica e sull’Alto Aquilano – riporta testualmente l’articolo online. Temperature: Generalmente stazionarie ma con valori ancora al disopra delle medie stagionali.Venti: Deboli di direzione variabile o orientali con possibili occasionali rinforzi lungo la fascia costiera e sull’Adriatico centrale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Mare: Generalmente poco mosso ma con moto ondoso in temporaneo aumento durante le ore centrali della giornata – viene evidenziato sul sito web. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Il bollettino meteo riportato nel presente articolo e’ stato diramato, in giornata, da AbruzzoMeteo, associazione culturale da anni punto di riferimento per le previsioni meteo in Abruzzo. Il bollettino meteo, qui riportato secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stato divulgato, alle ore 05, anche sulle pagine del portale web dell’Associazione AbruzzoMeteo, sul quale e’ stata data diffusione al presente bollettino. Fonte: abruzzometeo.org