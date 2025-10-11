Previsioni AbruzzoMeteo: Fine settimana con tempo stabile ma non mancheranno annuvolamenti nella giornata di domenica. Nuovo probabile peggioramento a partire da martedì

Meteo, il bollettino diramato da AbruzzoMeteo. Si riporta di seguito il bollettino meteo diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo.SITUAZIONE: La nostra penisola è interessata da un promontorio di alta pressione che determina condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato su gran parte delle nostre regioni, anche se un’area di instabilità presente sul Mediterraneo occidentale potrà favorire annuvolamenti e precipitazioni sparse sulla Sardegna nelle prossime ore e nella giornata di domenica – si legge sul sito web ufficiale. Nelle prossime ore splenderà il sole su gran parte delle nostre regioni centrali ma a partire da domenica assisteremo ad una graduale attenuazione dell’alta pressione e, di conseguenza, masse d’aria umida provenienti dal Mediterraneo occidentale raggiungeranno le nostre isole maggiori e, marginalmente, le regioni centro-meridionali, favorendo un graduale aumento della nuvolosità al centro Italia e un graduale aumento dell’instabilità sulla Sardegna e sulla Sicilia – Inoltre, alla base dei dati attuali, masse d’aria fredda provenienti dall’Europa centrale tenderanno ad estendersi verso la nostra penisola e andranno a confluire con masse d’aria umida provenienti dal Mediterraneo occidentale: il risultato sarà un probabile peggioramento delle condizioni atmosferiche che si manifesterà al centro-sud e che porterà allo sviluppo di sistemi nuvolosi anche a carattere temporalesco – recita il testo pubblicato online. Da martedì, inoltre, è prevista una nuova progressiva diminuzione delle temperature – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con possibili velature nel corso della giornata a causa del transito di nubi medio-alte e stratificate – recita la nota online sul portale web ufficiale. Tempo stabile anche nella giornata di domenica ma con nuvolosità in aumento su gran parte del territorio regionale: si tratterà di nubi medio-alte e stratificate che non produrranno fenomeni di rilievo ma che determineranno annuvolamenti su gran parte delle nostre regioni centrali.Temperature: In aumento, specie nei valori massimi, in particolare sulla Marsica, nell’Aquilano, sulla Valle Peligna e nelle principali valli che si affacciano sul versante adriatico – Stazionarie nei valori minimi.Venti: Deboli a regime di brezza con occasionali rinforzi nel Vastese – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Mare: Poco mosso o localmente mosso durante le ore centrali della giornata – Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

