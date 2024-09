Previsioni AbruzzoMeteo: Fine settimana con un temporaneo miglioramento delle condizioni atmosferiche anche se non si escludono fenomeni di instabilità sul versante adriatico. Nuovo peggioramento da lunedì

Meteo, il bollettino diramato da AbruzzoMeteo. Si riporta di seguito il bollettino meteo diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo.SITUAZIONE: Il nucleo di aria fredda di origine nord atlantica che, nella giornata di ieri, ha provocato un deciso peggioramento delle condizioni atmosferiche anche sulle nostre regioni centrali, tenderà a spostarsi ulteriormente verso i vicini Balcani e verso l’Europa orientale nel fine settimana e, di conseguenza, è previsto un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche, specie sulle zone collinari, interne e montuose, mentre sull’Adriatico continueranno a giungere masse d’aria fredda che potrebbero favorire lo sviluppo di addensamenti associati a rovesci, anche a carattere temporalesco, in estensione verso le aree costiere delle Marche, della nostra regione e del Molise, specie nelle prossime ore e nella giornata di domenica – Si tratterà, inoltre, di un miglioramento temporaneo in quanto gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenziano lo spostamento verso la nostra penisola, in moto retrogrado, del nucleo di aria fredda attualmente in estensione verso l’Europa orientale – Di conseguenza, a partire da lunedì, assisteremo ad un nuovo peggioramento delle condizioni atmosferiche su gran parte delle nostre regioni, in particolare sul versante adriatico, con nuovi addensamenti associati a rovesci e a manifestazioni temporalesche che proseguiranno anche nei giorni successivi, almeno stando ai dati attuali.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo sereno o poco nuvoloso sulla Marsica, nell’Aquilano, sulla Valle Peligna, sull’Alto Sangro e sulle zone collinari del Teramano, del Pescarese e del Chietino, mentre annuvolamenti potrebbero interessare le aree costiere e l’Adriatico centrale – si apprende dalla nota stampa. Nel corso della giornata annuvolamenti consistenti in sviluppo sull’Adriatico centrale potrebbero estendersi anche verso le aree costiere e collinari e montuose, con possibilità di rovesci sparsi, localmente a carattere temporalesco, in attenuazione in serata – viene evidenziato sul sito web. In nottata e nelle prime ore della mattinata di domenica, inoltre, saranno ancora possibili fenomeni di instabilità sull’Adriatico centrale che potrebbero raggiungere le aree costiere tra la nostra regione e il vicino Molise – Poche novità nella giornata di domenica, cielo poco nuvoloso sulle zone interne, possibili annuvolamenti sulle zone collinari e costiere con rischio di rovesci tra l’Abruzzo e il Molise, specie sul versante adriatico e lungo la fascia costiera – viene evidenziato sul sito web. Temperature: In ulteriore diminuzione, specie nei valori minimi – precisa la nota online. In lieve aumento nei valori massimi.Venti: Deboli dai quadranti settentrionali con rinforzi lungo la fascia costiera – viene evidenziato sul sito web. Mare: Generalmente mosso, localmente molto mosso – aggiunge testualmente l’articolo online. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Il bollettino meteo riportato nel presente articolo e’ stato diramato, nelle ultime ore, da AbruzzoMeteo, associazione culturale da anni punto di riferimento per le previsioni meteo in Abruzzo. I dettagli del bollettino, del quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 06, mediante il sito internet di AbruzzoMeteo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alle previsioni. Fonte della nota riportata: abruzzometeo.org