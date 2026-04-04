Previsioni AbruzzoMeteo: Fine settimana di Pasqua con il bel tempo e temperature in generale aumento su gran parte delle nostre regioni. Il tempo stabile proseguirà anche nella giornata di Pasquetta ma con possibili annuvolamenti

Meteo, ecco il nuovo bollettino diffuso da AbruzzoMeteo. Pubblichiamo di seguito il bollettino emesso da AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: Sulla nostra penisola il tempo è ulteriormente migliorato in queste ultime ore a causa dell’espansione di un promontorio di alta pressione che, nel fine settimana e nella giornata di lunedì, si espanderà ulteriormente verso l’Italia, garantendo condizioni di tempo stabile, prevalentemente soleggiato con temperature in deciso aumento e valori che, da lunedì, si porteranno nuovamente al disopra delle medie stagionali – aggiunge la nota pubblicata. Dopo la lunga ed intensa fase di maltempo, dunque, torna il tempo stabile, torna il bel tempo e temperature decisamente più gradevoli, in particolare le massime diurne, tuttavia bisognerà prestare massima attenzione sui rilievi appenninici, anche nei prossimi giorni, poiché dopo le abbondanti nevicate dei giorni scorsi, il rischio valanghe è e sarà elevatissimo – aggiunge testualmente l’articolo online. Inoltre molte località non saranno raggiungibili per permettere alle autorità competenti di migliorare la viabilità che, in alcune zone, risulta ancora compromessa – si apprende dal portale web ufficiale. Tornando alla situazione meteorologica, gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenziano la persistenza dell’alta pressione almeno fino alla giornata di martedì, mentre successivamente non è da escludere un graduale cedimento dell’alta pressione e un aumento dell’instabilità sulle nostre regioni centrali, ma si tratta di una tendenza da confermare nei prossimi giorni.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con possibili annuvolamenti a ridosso dei rilievi nel corso della giornata, in attenuazione in serata e in nottata – viene evidenziato sul sito web. Tempo stabile anche nella giornata di Pasqua con cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte del territorio regionale e con temperature in ulteriore aumento, specie nei valori massimi.Temperature: In aumento, specie nei valori massimi.Venti: Deboli dai quadranti settentrionali con occasionali residui rinforzi nel Vastese – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. In ulteriore attenuazione entro il pomeriggio-sera – si apprende dal portale web ufficiale. Mare: Poco mosso o localmente mosso ma con moto ondoso in ulteriore attenuazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Quanto pubblicato nel presente articolo e’ riportato nel bollettino odierno diramato, in giornata, da AbruzzoMeteo, associazione culturale da anni punto di riferimento per le previsioni meteo in Abruzzo. I dettagli del bollettino, del quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 04, mediante il sito internet di AbruzzoMeteo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alle previsioni. Fonte della nota riportata: abruzzometeo.org