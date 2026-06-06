Previsioni AbruzzoMeteo: Giornata di sabato caratterizzata dal transito di corpi nuvolosi che favoriranno annuvolamenti al centro-nord e occasionali fenomeni di instabilità pomeridiana al centro. Ulteriore miglioramento domenica con temperature in generale aumento

Nuovo bollettino meteo diramato nella giornata odierna dall’Associazione AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: La nostra penisola continua ad essere interessata dall’arrivo di masse d’aria umida di origine atlantica, provenienti dal Mediterraneo occidentale, che favoriscono il transito di corpi nuvolosi su gran pare delle nostre regioni centro-settentrionali dove, nelle prossime ore, il cielo risulterà generalmente nuvoloso e non mancheranno precipitazioni sparse al nord, localmente temporalesche e addensamenti consistenti lungo la dorsale appenninica, occasionalmente associati a rovesci sparsi, specie nel pomeriggio, ma in attenuazione in serata e in nottata – si legge sul sito web ufficiale. La giornata di domenica sarà caratterizzata da condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato a causa dell’espansione di un promontorio di alta pressione di matrice nord africana che garantirà il bel tempo e determinerà a un progressivo aumento delle temperature soprattutto al centro-sud. Non si prevedono sostanziali variazioni nei prossimi giorni, alla base dei dati attuali proseguirà il tempo stabile ma con temperature in graduale aumento, specie al centro-sud anche nei primi giorni della prossima settimana, tuttavia alla base dei dati attuali sembra possibile un deciso peggioramento delle condizioni atmosferiche a partire dalla metà della prossima settimana, ma si tratta di una tendenza da analizzare ed eventualmente confermare nei prossimi giorni.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso con possibili annuvolamenti nel corso della giornata e addensamenti consistenti a ridosso dei rilievi appenninici nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio, occasionalmente associati a rovesci sparsi, specie sulle zone montuose e pedemontane che si affacciano sul versante adriatico, ma in attenuazione in serata e in nottata – si legge sul sito web ufficiale. Residui annuvolamenti saranno ancora possibili nelle prime ore della mattinata di domenica ma la tendenza è verso un ulteriore miglioramento delle condizioni atmosferiche dalla tarda mattinata e nel pomeriggio, con tempo stabile e temperature in aumento – riporta testualmente l’articolo online. Temperature: In lieve aumento, specie nei valori massimi – Un ulteriore aumento è previsto nella giornata di domenica – si apprende dal portale web ufficiale. Venti: Deboli orientali lungo la fascia costiera – si legge sul sito web ufficiale. Occidentali sulle zone interne e montuose, con probabili rinforzi sui rilievi appenninici.Mare: Generalmente quasi calmo o poco mosso – Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Quanto pubblicato nel presente articolo e’ riportato nel bollettino odierno diramato, oggi, dal servizio stampa dell’Associazione AbruzzoMeteo. Il contenuto del bollettino, del quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 07, anche sulle pagine del portale web dell’Associazione AbruzzoMeteo, sul quale e’ stata data diffusione al presente bollettino. Fonte: abruzzometeo.org