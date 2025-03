Previsioni AbruzzoMeteo: Graduale peggioramento delle condizioni atmosferiche dal pomeriggio-sera anche sulle nostre regioni centrali con precipitazioni sparse, in estensione verso il settore adriatico. Migliora dal pomeriggio-sera di domenica

Nuovo bollettino meteo diramato nella giornata odierna dall’Associazione AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: La nostra penisola è interessata da corpi nuvolosi favoriti dal transito di una perturbazione di origine atlantica che, in queste ultime ore, ha raggiunto le regioni nord africane e la Sardegna ed ha determinato un peggioramento delle condizioni atmosferiche con annuvolamenti e precipitazioni sparse sull’isola, al nord e sul medio Tirreno, in trasferimento verso il Lazio a partire dalle prossime ore – si apprende dalla nota stampa. Inoltre, come anticipato nei precedenti aggiornamenti, la nuvolosità tenderà ad estendersi anche verso il settore adriatico di Marche, Abruzzo e Molise nel corso del pomeriggio, in serata-nottata e nella mattinata di domenica, con precipitazioni sparse, nevose sui rilievi appenninici – aggiunge la nota pubblicata. Un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche è previsto a partire dal pomeriggio-sera, ad iniziare dalle Marche, con schiarite in estensione verso la nostra regione e verso il Molise: gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenziano, infatti, una progressiva rimonta di un promontorio di alta pressione che si espanderà verso la nostra penisola e garantirà un deciso miglioramento delle condizioni atmosferiche su tutte le regioni, con temperature in progressivo aumento, specie tra martedì e giovedì della prossima settimana: vedremo – aggiunge testualmente l’articolo online. PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso con nuvolosità in graduale aumento nel corso della mattinata, ad iniziare dalla Marsica, dall’Aquilano e dall’Alto Sangro, in estensione verso le restanti zone con possibili precipitazioni sul settore occidentale, tuttavia nel corso del pomeriggio e nel tardo pomeriggio la nuvolosità tenderà ad intensificarsi ulteriormente anche nel Teramano, nel Pescarese e nel Chietino con possibili precipitazioni sparse, più probabili dal tardo pomeriggio e nel corso della serata, inizialmente sulle zone montuose, pedemontane e collinari, ma con rovesci che interesseranno, entro la serata, anche la fascia costiera – viene evidenziato sul sito web. Nevicate sui rilievi appenninici al disopra dei 1400-1500 metri ma con quota neve in graduale calo intorno ai 1200-1300 metri, specie nella giornata di domenica, quando le precipitazioni continueranno ad interessare soprattutto il settore adriatico e le zone montuose, ma in graduale attenuazione entro il tardo pomeriggio-sera, ad iniziare dal Teramano, in estensione verso le restanti zone – Possibili foschie/nebbie sulle zone collinari e pedemontane che si affacciano sul versante adriatico, specie nella giornata di domenica – Un ulteriore miglioramento delle condizioni atmosferiche è previsto nei primi giorni della prossima settiamana – si apprende dal portale web ufficiale. Temperature: Stazionarie nelle prossime ore ma dal pomeriggio-sera e nella giornata di domenica è prevista una graduale diminuzione, specie nei valori massimi.Venti: Deboli dai quadranti nord-orientali, in rinforzo nella giornata di domenica, specie lungo la fascia costiera e sull’Adriatico centrale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Mare: Quasi calmo o poco mosso al mattino ma con moto ondoso in aumento dal pomeriggio-sera e nella giornata di domenica – si apprende dal portale web ufficiale. Previsioni meteo a cura di Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

