Previsioni AbruzzoMeteo: Il caldo intenso ha le ore contate: attesa una generale diminuzione delle temperature dal pomeriggio-sera e nella mattinata di mercoledì con elevata probabilità di rovesci e temporali

Nuovo bollettino meteo diramato nella giornata odierna dall’Associazione AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: La nostra penisola è interessata dal transito di veloci sistemi nuvolosi di origine atlantica che hanno attraversato le regioni settentrionali nella serata di ieri e in queste ultime ore, favorendo diffusi fenomeni di instabilità anche di forte intensità al nord. Il transito della perturbazione è stato accompagnato da un rinforzo dei venti di Libeccio che, in queste ultime ore, soffia in maniera anche impetuosa al centro-sud e sulle nostre regioni centrali, con Garbino sul versante adriatico e conseguenti temperature ancora molto elevate – si apprende dalla nota stampa. A partire dalle prossime ore la situazione meteorologica inizierà a cambiare in quanto masse d’aria fresca di origine atlantica si estenderanno anche verso le nostre regioni centrali e venti di Tramontana prenderanno il posto del Libeccio anche sul versante adriatico, specie nel pomeriggio-sera, in nottata e nelle prime ore della mattinata di mercoledì, con temperature in generale diminuzione, anche sensibile sul versante adriatico, annuvolamenti, rovesci e possibilità di temporali localmente di moderata intensità. L’aria fresca spazzerà via il caldo intenso e l’afa di queste ultime settimana e porterà le temperature perfino al disotto delle medie stagionali, almeno nelle giornate di mercoledì e giovedì, mentre successivamente i valori torneranno gradualmente a salire ma, almeno stando ai dati attuali, il caldo intenso non tornerà a manifestarsi sulla nostra penisola e sulle nostre regioni centrali almeno fino alla fine della settimana – PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo poco nuvoloso sul settore adriatico e sulle zone montuose che si affacciano sul versante adriatico, mentre annuvolamenti riguarderanno la Marsica, localmente l’Aquilano e l’Alto Sangro con possibili rovesci sparsi in mattinata alternati ad ampie schiarite – recita la nota online sul portale web ufficiale. Forti venti di Libeccio (Garbino sul versante adriatico) continueranno ad interessare la nostra regione nelle prossime ore anche se, a partire dal pomeriggio e dal tardo pomeriggio, i venti tenderanno a disporsi dai quadranti settentrionali e saranno possibili addensamenti a ridosso dei rilievi appenninici e sul versante adriatico, dove non si escludono rovesci sparsi, anche a carattere temporalesco, in estensione occasionalmente anche verso le aree costiere – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. In tarda serata-nottata il peggioramento si manifesterà su gran parte del settore adriatico con annuvolamenti, rovesci sparsi, possibili temporali e venti settentrionali in ulteriore rinforzo con conseguente sensibile calo delle temperature che proseguirà nella mattinata di mercoledì.Temperature: In diminuzione nell’Aquilano, sulla Marsica e sull’Alto Sangro, in temporaneo brusco aumento sul versante adriatico a causa dei venti di Libeccio (Garbino).Venti: Moderati dai quadranti sud-occidentali (Libeccio) con Garbino impetuoso sul versante adriatico – aggiunge testualmente l’articolo online. Da stasera i venti tenderanno a provenire dai quadranti settentrionali rinforzando – aggiunge testualmente l’articolo online. Non si escludono forti raffiche di vento durante i possibili temporali.Mare: Generalmente poco mosso ma con moto ondoso in aumento dal pomeriggio-sera – Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

