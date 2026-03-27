Previsioni AbruzzoMeteo: Il maltempo si sposta al centro-sud e continuerà ad interessare le nostre regioni centrali almeno fino alla tarda mattinata di sabato: attese piogge diffuse, forti venti, mareggiate, possibili temporali e nevicate fino a quote collinari

Meteo, ecco il nuovo bollettino diffuso da AbruzzoMeteo. Pubblichiamo di seguito il bollettino emesso da AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: La nostra penisola è interessata dall’arrivo di un nucleo di aria fredda proveniente dall’Islanda che, in queste ultime ore, ha raggiunto le nostre regioni centro-meridionali adriatiche ed ha favorito condizioni di marcato maltempo al nord, specie sul settore adriatico con piogge intense, forti venti e nevicate fin verso le aree pianeggianti della Romagna – In queste ultime ore il maltempo ha raggiunto le nostre regioni centrali dove le temperature sono sensibilmente diminuite rispetto alla mattinata di ieri, si sono manifestati temporali anche di forte intensità con rovesci di grandine e neve tonda, forti raffiche di vento hanno interessato le zone montuose e il settore adriatico e copiose nevicate stanno interessando le zone appenniniche ma anche a quote relativamente basse – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Nelle prossime ore il maltempo continuerà ad interessare le Marche, l’Abruzzo e il Molise, in particolare il settore adriatico, con precipitazioni diffuse, localmente temporalesche, nevose fino a quote collinari – precisa il comunicato. Il minimo depressionario si sposterà ulteriormente verso il basso Adriatico entro la serata-nottata e nella giornata di sabato e, di conseguenza, a partire dalla mattinata di sabato assisteremo ad un lento e graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche che si manifesterà ad iniziare dalla Romagna e dalle Marche e si estenderà, dal pomeriggio-sera di sabato, verso la nostra regione e verso il Molise con schiarite via via sempre più ampie e precipitazioni in attenuazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Le temperature continueranno a mantenersi al disotto delle medie stagionali almeno fino ai primi giorni della prossima settimana – si apprende dal portale web ufficiale. PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni diffuse, più frequenti ed intense nel Teramano, nel Pescarese e nel Chietino, a carattere sparso sulla Valle Peligna, nell’Aquilano, sulla Marsica e sull’Alto Sangro, nevose al disopra dei 400-600 metri ma, localmente, anche a quote lievemente inferiori nel Teramano e nel Pescarese, specie in caso di precipitazioni intense – Non si escludono manifestazioni temporalesche con rovesci di grandine o di neve tonda (graupeln, gragnola) fino in pianura – Non si esclude una temporanea attenuazione dei fenomeni tra la tarda mattinata e il pomeriggio, specie sul versante adriatico, tuttavia nuovi rovesci sono attesi nel pomeriggio-sera e in nottata, specie sul versante adriatico, accompagnati da venti di Tramontana in rinforzo, specie lungo la fascia costiera – si legge sul sito web ufficiale. Una graduale attenuazione dei fenomeni è prevista nel corso della giornata di sabato, specie nel pomeriggio-sera, con probabili schiarite, specie lungo la fascia costiera e sulle zone collinari prossime alla costa – si apprende dal portale web ufficiale. Temperature: In ulteriore diminuzione nei valori massimi, specie sul versante adriatico e sulle zone montuose – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Venti: Moderati dai quadranti settentrionali con possibili forti raffiche (60-70 Km/h) sul settore adriatico, in particolare lungo la fascia costiera – si apprende dal portale web ufficiale. Mare: Agitato o molto agitato con mareggiate, attenzione – si apprende dalla nota stampa. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Quanto pubblicato nel presente articolo e’ riportato nel bollettino odierno diramato, in giornata, dall’Associazione AbruzzoMeteo che da anni rappresenta un punto di riferimento nel settore per tutti gli appassionati meteo abruzzesi. I dettagli del bollettino, del quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 06, mediante il sito internet di AbruzzoMeteo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alle previsioni. Fonte della nota riportata: abruzzometeo.org