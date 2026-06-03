Previsioni AbruzzoMeteo: Il passaggio di una perturbazione atlantica favorirà un ulteriore peggioramento nelle prossime ore su gran parte delle nostre regioni centrali dove sono attesi rovesci e temporali anche di forte intensità e temperature in generale diminuzione

Meteo, di seguito il bollettino diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo in data odierna – previsioni a cura di Giovannni De Palma.SITUAZIONE: La nostra penisola è interessata dal transito di una perturbazione di origine atlantica che, nella giornata di ieri, ha raggiunto le regioni settentrionali favorendo episodi di maltempo con forti temporali su Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna e Veneto, mentre in queste ultime ore il peggioramento ha raggiunto anche le nostre regioni centrali dove, nelle prossime ore, sono attesi diffusi fenomeni di instabilità, localmente di forte intensità, con temperature in generale diminuzione, specie nella seconda metà della giornata – si legge sul sito web ufficiale. L’elevato contrasto tra le masse d’aria e la traiettoria della perturbazione in arrivo, potrà favorire lo sviluppo di intense cellule temporalesche sul Lazio, sull’Umbria, sulle Marche e sulla nostra regione nelle prossime ore, con temporali anche di forte intensità, accompagnati da forti raffiche di vento e da locali grandinate, più probabili sulle zone montuose, pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico, in estensione verso il Molise e verso la Puglia garganica – Un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche è previsto in tarda serata-nottata e il miglioramento proseguirà nella giornata di giovedì, quando prevarranno condizioni di tempo stabile pur con possibili annuvolamenti pomeridiani a ridosso dei rilievi appenninici – precisa il comunicato. Una nuova ma veloce perturbazione attraverserà le regioni centro-settentrionali nella giornata di venerdì ma, alla base dei dati attuali, risulterà meno intensa di quella attesa nelle prossime ore sulle nostre regioni centrali.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo nuvoloso o molto nuvoloso con possibili temporanee schiarite ma con annuvolamenti consistenti associati a rovesci, anche a carattere temporalesco, inizialmente, al primo mattino, più probabili sulle zone interne e montuose – Tra la tarda mattinata e il pomeriggio assisteremo allo sviluppo di nuovi temporali che, dalle zone interne e montuose, si estenderanno verso il settore adriatico e raggiungeranno anche le aree costiere, con fenomeni anche di forte intensità, accompagnati da raffiche di vento e da possibili grandinate, attenzione – Nel primo pomeriggio saranno possibili schiarite ma nuovi addensamenti favoriranno rovesci e manifestazioni temporalesche in discesa dalle Marche, in estensione verso il settore adriatico della nostra regione – recita la nota online sul portale web ufficiale. In serata-nottata è previsto un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche e il miglioramento proseguirà nella giornata di giovedì.Temperature: In diminuzione, anche sensibile dal pomeriggio-sera e in nottata – si legge sul sito web ufficiale. Venti: Occidentali sulle zone interne e montuose con possibili rinforzi nel corso della giornata, specie a ridosso dei rilievi – precisa la nota online. Orientali lungo la fascia costiera ma attenzione: non si escludono forti raffiche di vento durante i temporali.Mare: Poco mosso al mattino ma con moto ondoso in aumento nel pomeriggio-sera – viene evidenziato sul sito web. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Quanto pubblicato nel presente articolo e’ riportato nel bollettino odierno diramato, oggi, dall’Associazione AbruzzoMeteo che da anni rappresenta un punto di riferimento nel settore per tutti gli appassionati meteo abruzzesi. Il contenuto del bollettino, del quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 06, mediante il sito internet di AbruzzoMeteo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alle previsioni. Fonte della nota riportata: abruzzometeo.org