Previsioni AbruzzoMeteo: Il transito della perturbazione atlantica favorirà un moderato peggioramento anche sulle nostre regioni centrali con elevata probabilità di rovesci e temporali anche di forte intensità, specie sulle zone interne e appenniniche

Meteo, di seguito il bollettino diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo in data odierna – previsioni a cura di Giovannni De Palma.SITUAZIONE: La nostra penisola è interessata dal transito di una perturbazione di origine atlantica che, in queste ultime ore, ha raggiunto gran parte delle regioni centro-settentrionali e ha favorito lo sviluppo di estesi sistemi nuvolosi, a prevalente carattere temporalesco, in estensione verso le nostre regioni centrali, dove il tempo è peggiorato e forti temporali interessano il Lazio e le aree interne di Marche e Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. Nelle prossime ore le precipitazioni tenderanno ad estendersi anche verso il settore adriatico e non si escludono fenomeni intensi, accompagnati da raffiche di vento, mentre forti rovesci riguarderanno soprattutto le zone interne della nostra regione – si apprende dalla nota stampa. Nel corso della giornata saranno possibili schiarite ma l’instabilità continuerà a manifestarsi almeno fino alla giornata di giovedì, anche se la nuvolosità diverrà meno compatta ma ci sarà un rischio ancora piuttosto elevato di addensamenti e rovesci per gran parte della giornata di venerdì, anche sul versante adriatico, con temperature in progressiva diminuzione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche è previsto da venerdì ma nel fine settimana infiltrazioni di aria umida di origine atlantica potrebbero favorire annuvolamenti e precipitazioni sparse al centro-nord, ma si tratta di una tendenza da analizzare ed eventualmente confermare nei prossimi aggiornamenti.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo da nuvoloso a coperto con rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco, specie sulla Marsica, nell’Aquilano, sull’Alto Sangro e sulla Valle Peligna, in estensione nel corso della mattinata anche sul versante adriatico, dove tuttavia i fenomeni saranno meno frequenti ed intensi rispetto alle zone interne – si apprende dalla nota stampa. Possibili rinforzi del vento durante i temporali – Entro la tarda mattinata saranno possibili ampie schiarite, specie sul versante adriatico, con un probabile deciso rinforzo dei venti dai quadranti meridionali, ma la tendenza è verso un nuovo aumento della nuvolosità entro il tardo pomeriggio, ad iniziare dalle zone interne e montuose con rovesci, possibili temporali anche di moderata intensità con rovesci in estensione localmente verso il settore adriatico – Temperature: In diminuzione sulle zone interne, in temporaneo brusco ed ulteriore aumento sul versante adriatico ma la tendenza è verso una generale diminuzione entro la serata-nottata – Venti: Inizialmente deboli dai quadranti meridionali, in rinforzo dalla tarda mattinata con possibili forti raffiche sulle zone interne, montuose e sulle zone pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico – aggiunge testualmente l’articolo online. Possibili forti raffiche di vento, specie durante i temporali.Mare: Poco mosso ma con moto ondoso in aumento nel corso della giornata – si legge sul sito web ufficiale. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Quanto pubblicato nel presente articolo e’ riportato nel bollettino odierno diramato, poco fa, da AbruzzoMeteo, associazione culturale da anni punto di riferimento per le previsioni meteo in Abruzzo. Il contenuto del bollettino, del quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 07, anche sulle pagine del portale web dell’Associazione AbruzzoMeteo, sul quale e’ stata data diffusione al presente bollettino. Fonte: abruzzometeo.org