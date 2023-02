Previsioni AbruzzoMeteo: Il transito di masse d’aria umida provenienti dal Mediterraneo occidentale che potrà favorire un graduale aumento della nuvolosità ed episodi di instabilità lungo la dorsale appenninica

- Advertisement -

Meteo, di seguito il bollettino diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo in data odierna – previsioni a cura di Giovannni De Palma.

Il promontorio di alta pressione che da giorni ormai interessa la nostra penisola, favorendo condizioni di tempo stabile e temperature al disopra delle medie stagionali, tenderà ulteriormente ad attenuarsi e, di conseguenza, masse d’aria umida provenienti dal Mediterraneo occidentale raggiungeranno le nostre regioni e porteranno al transito di corpi nuvolosi anche sulle nostre regioni e potranno favorire anche un aumento dell’instabilità soprattutto lungo la dorsale appenninica nel corso del pomeriggio – Tra venerdì e sabato, inoltre, corpi nuvolosi provenienti dal Mediterraneo occidentale continueranno ad attraversare le nostre regioni e daranno luogo ad annuvolamenti con possibili occasionali deboli precipitazioni sparse, tuttavia gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenzia un probabile deciso peggioramento delle condizioni atmosferiche anche sull’Italia a causa della discesa di masse d’aria molto fredda che, dall’Europa settentrionale e orientale, tenderanno a spingersi verso l’Europa centrale, verso l’arco alpino e andranno a confluire con masse d’aria umida provenienti dal Mediterraneo occidentale e, di conseguenza, la formazione di un minimo depressionario sul Golfo Ligure determinerà una fase di maltempo anche sulle regioni centrali a partire da domenica e nei primi giorni della prossima settimana: le temperature subiranno una generale diminuzione, sensibile soprattutto al nord ma, sulle nostre regioni centrali, non arriverà il gelo –

Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso al mattino, a causa del transito di nubi medio-alte e stratificate che non produrranno fenomeni – precisa il comunicato. Schiarite sono attese nel corso della mattinata, tuttavia nel pomeriggio assisteremo allo sviluppo di addensamenti a ridosso dei rilievi con possibili rovesci sparsi, nevosi al disopra dei 1800-2000 metri, in estensione, localmente, verso le zone pedecollinari che si affacciano sul versante adriatico ma in attenuazione entro il tardo pomeriggio-sera – Foschie dense e occasionali banchi di nebbia potranno manifestarsi nelle valli interne della Marsica e sull’Alto Sangro, localmente anche lungo i litorali – precisa il comunicato. Nubi in aumento nel corso della giornata di venerdì.

Temperature: Generalmente stazionarie – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

Venti: Deboli dai quadranti orientali o sud-orientali con rinforzi lungo la fascia costiera, specie nel pomeriggio –

Mare: Quasi calmo o poco mosso al mattino, moto ondoso in temporaneo aumento nel pomeriggio –

Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

