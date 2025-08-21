Previsioni AbruzzoMeteo: Il transito di una perturbazione atlantica favorirà un nuovo aumento dell’instabilità su gran parte delle nostre regioni centrali nelle prossime ore e venti in rinforzo ma annuvolamenti e rovesci sono attesi anche nella giornata di venerdì

Meteo, di seguito il bollettino diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo in data odierna – previsioni a cura di Giovannni De Palma.SITUAZIONE: La nostra penisola è interessata dall’arrivo di una perturbazione atlantica che, in queste ultime ore, ha favorito lo sviluppo di intense cellule temporalesche sulle regioni settentrionali e, soprattutto, sulla Toscana, sul Lazio, sull’Umbria e sulle Marche, in trasferimento verso la nostra regione e verso il vicino Molise ma in temporanea attenuazione nelle prossime ore con ampie schiarite che, tuttavia, risulteranno ancora una volta temporanee – si apprende dalla nota stampa. L’ingresso di masse d’aria fresca di origine atlantica favorirà, infatti, lo sviluppo di nuovi addensamenti associati a rovesci e a manifestazioni temporalesche anche sulle nostre regioni centrali, ad iniziare dal settore tirrenico e lungo la dorsale appenninica, specie su Lazio, Umbria e Marche ma in trasferimento anche verso l’Abruzzo, in particolare sulle zone interne e montuose tra la tarda mattinata e il pomeriggio, con possibili sconfinamenti anche verso il settore adriatico – Un nuovo aumento della nuvolosità con possibili fenomeni è previsto in serata-nottata, specie sul Lazio e sulle zone interne di Marche e Abruzzo con possibilità di temporali, in sconfinamento verso il settore adriatico nella giornata di venerdì e con temperature in progressiva diminuzione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Masse d’aria fresca di origine atlantica continueranno a raggiungere la nostra penisola e il versante adriatico nella giornata di venerdì e, di conseguenza, nel pomeriggio e in serata/tarda serata, non si escludono annuvolamenti consistenti e possibili precipitazioni, anche a carattere temporalesco – recita il testo pubblicato online. PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo nuvoloso o molto nuvoloso con residui rovesci sparsi, più intensi sulle zone montuose e sull’Alto Sangro, generalmente deboli altrove ma in miglioramento nel corso della mattinata con ampie schiarite ad iniziare dalla Marsica, dall’Aquilano, in estensione verso il settore adriatico con venti di Libeccio in rinforzo e probabile Garbino sul versante adriatico – recita il testo pubblicato online. Dalla tarda mattinata e nel corso del pomeriggio saranno possibili nuovi addensamenti sulle zone montuose, in particolare sulla Marsica e sull’Alto Aquilano con possibili temporali, in estensione localmente anche verso il settore adriatico, specie nel Teramano e nel Pescarese, occasionalmente anche altrove – recita la nota online sul portale web ufficiale. Temporanee schiarite entro il tardo pomeriggio-sera, tuttavia in tarda serata-nottata saranno possibili nuovi addensamenti e rovesci sulle zone interne e montuose, in estensione verso il settore adriatico nel corso della giornata di venerdì.Temperature: Stazionarie o in temporaneo aumento sul versante adriatico, in diminuzione sulle zone interne e montuose – si apprende dalla nota stampa. Da stasera è prevista una generale diminuzione anche sul versante adriatico che proseguirà nella giornata di venerdì.Venti: Occidentali o sud-occidentali sulle zone interne e montuose in rinforzo nel corso della giornata con probabile temporaneo Garbino sul versante adriatico – aggiunge testualmente l’articolo online. Possibili colpi di vento durante i temporali.Mare: Poco mosso o localmente mosso, specie durante le ore centrali della giornata – viene evidenziato sul sito web. Moto ondoso in aumento da stasera e nella giornata di venerdì.Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Quanto pubblicato nel presente articolo e’ riportato nel bollettino odierno diramato, oggi, da AbruzzoMeteo, associazione culturale da anni punto di riferimento per le previsioni meteo in Abruzzo. Il bollettino meteo, qui riportato secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stato divulgato, alle ore 05, mediante il sito internet di AbruzzoMeteo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alle previsioni. Fonte della nota riportata: abruzzometeo.org