Previsioni AbruzzoMeteo: Impulsi di aria fredda continueranno a raggiungere la nostra penisola e a favorire annuvolamenti al centro-sud. Possibili fenomeni di instabilità nel pomeriggio sulle zone interne della nostra regione e sul vicino Lazio

Meteo, di seguito il bollettino diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo in data odierna – previsioni a cura di Giovannni De Palma.SITUAZIONE: La nostra penisola continua ad essere interessata dall’arrivo di masse d’aria fredda provenienti dai vicini Balcani che, in queste ultime ore, hanno favorito un ulteriore calo delle temperature su gran parte delle nostre regioni, mentre nelle prossime ore continueranno a favorire il transito di corpi nuvolosi provenienti dai vicini Balcani che determineranno annuvolamenti sulle Marche, sulla nostra regione e sul Molise – recita la nota online sul portale web ufficiale. Nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio saranno possibili, inoltre, addensamenti consistenti sui rilievi Marsicani e sull’Alto Sangro, con possibili rovesci sparsi, in estensione verso il vicino Lazio ma in attenuazione in serata e in nottata – Nelle giornate di mercoledì e giovedì, inoltre, masse d’aria umida provenienti dall’Europa centro-occidentale andranno a confluire con l’aria fredda presente sulle nostre regioni e, di conseguenza, saranno possibili annuvolamenti e fenomeni di instabilità su Toscana, Umbria, Marche, in estensione verso la nostra regione, il Lazio e il Molise, specie tra mercoledì pomeriggio-sera e la giornata di giovedì. A seguire gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenziano un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche con ampie schiarite ma con possibili nuovi annuvolamenti, specie al centro-sud.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso per la presenza di nubi medio-alte e stratificate che, dalle aree costiere, tenderanno ad estendersi verso le zone interne in mattinata, ma con ampie schiarite dalla tarda mattinata – Nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio saranno possibili addensamenti consistenti a ridosso dei rilievi appenninici, in particolare sui rilievi Marsicani e sull’Alto Sangro, dove non si escludono precipitazioni sparse, in estensione verso il vicino Lazio e in attenuazione in serata e in nottata – si legge sul sito web ufficiale. Nella giornata di mercoledì è previsto un nuovo graduale aumento della nuvolosità nella seconda metà della giornata con possibili rovesci sparsi, più probabili a ridosso dei rilievi appenninici.Temperature: In graduale aumento, specie nei valori massimi che, tuttavia, si manterranno ancora al disotto delle medie stagionali – Gelate nelle valli interne della Marsica, dell’Aquilano e, localmente, nelle valli che si affacciano sul versante adriatico – Venti: Deboli dai quadranti settentrionali con residui rinforzi nel Vastese – si apprende dalla nota stampa. Mare: Poco mosso o mosso, localmente molto mosso nel Vastese – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

