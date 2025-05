Previsioni AbruzzoMeteo: Impulsi di aria fredda hanno favorito un deciso peggioramento in nottata e nelle prossime ore attesi ancora residui fenomeni sul versante adriatico. Schiarite dal pomeriggio e nella giornata di sabato

Nuovo bollettino meteo diramato nella giornata odierna dall’Associazione AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: La nostra penisola è interessata dall’arrivo di impulsi di aria fredda provenienti dall’Europa centrale che, in queste ultime ore, hanno raggiunto anche le nostre regioni centrali ed hanno provocato un deciso rinforzo dei venti di Grecale e un moderato peggioramento delle condizioni atmosferiche con rovesci, manifestazioni temporalesche e temperature in generale diminuzione – Nelle prossime ore l’instabilità continuerà a manifestarsi sul versante adriatico con annuvolamenti, rovesci sparsi e temperature in ulteriore diminuzione, tuttavia la tendenza è verso un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche che si manifesterà dal pomeriggio-sera, specie sul settore adriatico, mentre rovesci e possibili temporali potrebbero interessare le aree appenniniche e scivolare verso il Lazio e la Campania – si legge sul sito web ufficiale. Un deciso miglioramento delle condizioni atmosferiche è atteso un serata-nottata e, soprattutto, nella prima metà della giornata di sabato con ampie schiarite su tutte le nostre regioni, tuttavia nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio potrebbero nuovamente formarsi addensamenti lungo la dorsale appenninica, localmente associati a precipitazioni, occasionalmente temporalesche, in estensione verso le zone pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico, con possibili sconfinamenti fin verso le aree costiere – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni diffuse, specie nel Pescarese e nel Chietino, a carattere sparso sulle Marche, mentre ampie schiarite sono attese nell’Aquilano, sulla Marsica e sull’Alto Sangro, specie al mattino – Nevicate sui rilievi appenninici al disopra dei 2000 metri – aggiunge la nota pubblicata. Nel pomeriggio assisteremo ad un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche sul settore adriatico, mentre annuvolamenti consistenti torneranno ad interessare le zone interne e montuose, con possibili rovesci e manifestazioni temporalesche, in estensione verso il vicino Lazio ma in attenuazione in serata e in nottata – Un ulteriore miglioramento è previsto nella mattinata di sabato con ampie schiarite su tutta la regione anche se, dalla tarda mattinata, nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio, è previsto un nuovo aumento della nuvolosità ad iniziare dalle zone interne e montuose con rovesci e manifestazioni temporalesche in estensione verso il settore adriatico entro il tardo pomeriggio ma in attenuazione in serata e in nottata – si apprende dal portale web ufficiale. Temperature: In generale diminuzione – Valori che si porteranno ben al disotto delle medie stagionali.Venti: Moderati dai quadranti settentrionali con residui rinforzi lungo la fascia costiera – Mare: Molto mosso o agitato – riporta testualmente l’articolo online. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

