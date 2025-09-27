Previsioni AbruzzoMeteo: Impulsi di aria fresca di origine atlantica raggiungeranno le nostre regioni adriatiche a partire dal pomeriggio-sera e nella giornata di domenica con conseguente peggioramento delle condizioni atmosferiche e temperature in diminuzione

Meteo, di seguito il bollettino diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo in data odierna – previsioni a cura di Giovannni De Palma.SITUAZIONE: La nostra penisola continua ad essere interessata dall’arrivo di masse d’aria fresca di origine atlantica che raggiungono direttamente le regioni settentrionali e marginalmente le regioni centrali, mentre al meridione è in azione una perturbazione, originata dalla risalita di aria calda dalle regioni nord africane e masse d’aria fresca di origine atlantica, che porterà episodi di maltempo sulla Sicilia e sulla Calabria nelle prossime ore – si apprende dalla nota stampa. La discesa di masse d’aria fresca verso le nostre regioni adriatiche favorirà un graduale peggioramento delle condizioni atmosferiche dal pomeriggio e nel corso della serata, ad iniziare dalle Marche, in estensione verso la nostra regione e verso il Molise, dove sono attesi annuvolamenti, rovesci e possibili temporali – L’instabilità continuerà a manifestarsi anche nella giornata di domenica, in particolare al mattino, specie sul versante adriatico, tuttavia dal pomeriggio e nel corso della serata assisteremo ad un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche ad iniziare dalle Marche, in estensione verso l’Abruzzo e il Molise entro la mattinata di lunedì. Successivamente, alla base dei dati attuali, sembra probabile l’arrivo di masse d’aria fresca dall’Europa orientale a partire da mercoledì: situazione che, se confermata, porterà ad una fase di maltempo di stampo autunnale con venti in rinforzo, rovesci diffusi, temperature un generale diminuzione ed anche il ritorno della prima neve sulle cime più alte dei nostri rilievi appenninici – Si tratta, ovviamente, di una tendenza da confermare nei prossimi aggiornamenti.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo poco nuvoloso sull’Alto Aquilano, nel Pescarese e nel Teramano, annuvolamenti riguarderanno l’Alto Sangro, il Chietino, la Marsica e, nel corso della mattinata, la nuvolosità si estenderà verso la Valle Peligna, l’Aquilano e il Pescarese – recita la nota online sul portale web ufficiale. Si tratterà, inizialmente, di nubi medio-alte e stratificate che non produrranno fenomeni anche se, a partire dal pomeriggio, la nuvolosità tenderà ad intensificarsi sulle zone montuose, nel Teramano, nel Pescarese e nel Chietino dove non si escludono rovesci sparsi, occasionalmente a carattere temporalesco – aggiunge testualmente l’articolo online. In serata e in nottata saranno possibili rovesci nel Teramano e nel Pescarese, ma nel corso della mattinata di domenica la nuvolosità e i fenomeni si estenderanno nuovamente verso il Chietino e verso le zone interne della nostra regione ma risulteranno più probabili sul versante adriatico – riporta testualmente l’articolo online. Graduale attenuazione della nuvolosità a partire dal pomeriggio-sera di domenica e nel corso della giornata di lunedì.Temperature: Stazionarie al mattino, in diminuzione in serata-nottata e nella giornata di domenica – si apprende dal portale web ufficiale. Venti: Deboli occidentali sulle zone interne e montuose – recita la nota online sul portale web ufficiale. Orientali o nord-orientali lungo la fascia costiera con possibili rinforzi tra stasera e la giornata di domenica, specie lungo la fascia costiera – si legge sul sito web ufficiale. Mare: Poco mosso al mattino ma con moto ondoso in aumento nel corso della giornata – si apprende dal portale web ufficiale. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Il bollettino meteo riportato nel presente articolo e’ stato diramato, oggi, da AbruzzoMeteo, associazione culturale da anni punto di riferimento per le previsioni meteo in Abruzzo. I dettagli del bollettino, del quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 06, anche sulle pagine del portale web dell’Associazione AbruzzoMeteo, sul quale e’ stata data diffusione al presente bollettino. Fonte: abruzzometeo.org