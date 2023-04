Previsioni AbruzzoMeteo: Inizio di settimana caratterizzato da tempo instabile e a tratti perturbato sulle nostre regioni adriatiche e l’instabilità continuerà a manifestarsi anche nei prossimi giorni

- Advertisement -

Meteo, di seguito il bollettino diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo in data odierna – previsioni a cura di Giovannni De Palma.

La nostra penisola continua ad essere influenzata dalla presenza di un vortice depressionario, in azione sulle regioni ioniche, che determina condizioni di tempo instabile e a tratti perturbato anche sulle nostre regioni centrali, in particolare sul settore adriatico di Marche, Abruzzo e Molise, con rovesci diffusi, accompagnati da raffiche di vento e nevicate sui rilievi al disopra dei 1400-1500 metri – precisa il comunicato. Non cambierà di molto la situazione meteorologica nelle prossime ore, almeno fino a stasera annuvolamenti e rovesci continueranno ad interessare le nostre regioni ma, a partire da domani, assisteremo a schiarite che si manifesteranno soprattutto lungo le aree costiere e sulle zone collinari che si affacciano sul versante adriatico anche se, alla base dei dati attuali, sulla nostra penisola continuerà a manifestarsi l’instabilità atmosferica con elevata probabilità di temporali pomeridiani lungo la dorsale appenninica, in estensione, complici le correnti favorevoli, verso le regioni tirreniche, almeno in una prima fase – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Da giovedì, se la situazione non cambierà di molto, i temporali pomeridiani potrebbero tornare ad interessare anche le zone pedecollinari che si affacciano sul versante adriatico, ma la tendenza è ancora piuttosto incerta: vedremo – aggiunge testualmente l’articolo online.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo molto nuvoloso o coperto con rovesci diffusi, più frequenti nel Teramano, nel Pescarese e nel Chietino, sulla Valle Peligna e sulle zone montuose che si affacciano sul versante adriatico, nevose sui rilievi al disopra dei 1400-1500 metri, a carattere sparso sulle zone interne – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Una graduale attenuazione dei fenomeni è prevista dalla nottata e nella mattinata di martedì, tuttavia permarranno condizioni di instabilità che torneranno a manifestarsi soprattutto nel pomeriggio – recita il testo pubblicato online.

Temperature: Generalmente stazionarie – recita la nota online sul portale web ufficiale.

Venti: Moderati dai quadranti settentrionali con rinforzi lungo la fascia costiera e collinare – si apprende dalla nota stampa.

Mare: Generalmente molto mosso –

Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

