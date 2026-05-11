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lunedì, Maggio 11, 2026
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Previsioni AbruzzoMeteo: Inizio di settimana caratterizzato da un deciso peggioramento al nord e da condizioni di variabilità sulle nostre regioni centrali con venti di Libeccio (Garbino sul versante adriatico) in rinforzo da stasera

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Meteo, ecco il nuovo bollettino diffuso da AbruzzoMeteo. Pubblichiamo di seguito il bollettino emesso da AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: La situazione meteorologica attuale è caratterizzata dall’arrivo di masse d’aria umida provenienti dal Mediterraneo occidentale che raggiungono direttamente le regioni centro-meridionali, mentre masse d’aria fresca di origine atlantica provenienti dalle Isole Britanniche e dall’Europa centrale e una perturbazione associata raggiungeranno nelle prossime ore le regioni settentrionali e provocheranno un deciso peggioramento delle condizioni atmosferiche con rovesci e temporali anche di forte intensità, mentre sulle nostre regioni centrali si prevedono condizioni di spiccata variabilità con alternanza di schiarite, annuvolamenti e possibili rovesci sparsi – precisa il comunicato. Nel corso della giornata, inoltre, assisteremo alla formazione di un minimo depressionario sulle regioni centrali che porterà episodi di maltempo al nord e favorirà un deciso rinforzo dei venti di Libeccio sulle nostre regioni centrali, dove tornerà a soffiare il Garbino sul versante adriatico e le temperature subiranno un temporaneo aumento – Nella giornata di martedì la perturbazione in transito al nord si sposterà verso levante e favorirà l’ingresso di masse d’aria fresca sulle regioni adriatiche e, di conseguenza, saranno possibili episodi di instabilità sulle nostre regioni centrali, tra le Marche, la nostra regione e il Molise, dove i venti si disporranno dai quadranti settentrionali con possibili addensamenti/rovesci sparsi e temperature in diminuzione – PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso con annuvolamenti consistenti nel corso della giornata, specie sulla Marsica, nell’Aquilano e sull’Alto Sangro, dove non si escludono precipitazioni sparse – Ampie schiarite sul versante adriatico ma con possibili annuvolamenti consistenti in mattinata, in graduale attenuazione entro il pomeriggio; nel corso della serata, inoltre, è previsto un progressivo rinforzo dei venti di Libeccio con probabile Garbino sul versante adriatico: previste raffiche localmente superiori ai 100-120 Km/h sulle zone montuose e intorno ai  70-80 Km/h sulle zone pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico – recita il testo pubblicato online. Nella prima parte della giornata di martedì non si prevedono sostanziali variazioni, continuerà a soffiare il Libeccio (Garbino sul versante adriatico) e prevarranno le schiarite, tuttavia nel pomeriggio saranno possibili annuvolamenti e precipitazioni sparse con venti in rotazione dai quadranti settentrionali e temperature in diminuzione – Temperature: Stazionarie al mattino ma con valori in temporaneo brusco aumento sul versante adriatico, specie dal tardo pomeriggio-sera e nella mattinata di martedì.Venti: Inizialmente deboli dai quadranti occidentali ma in graduale rinforzo dal pomeriggio-sera e in nottata – si legge sul sito web ufficiale. Probabile Garbino sul versante adriatico – aggiunge testualmente l’articolo online. Mare: Poco mosso o localmente mosso – aggiunge testualmente l’articolo online. Previsioni meteo a cura di Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Il bollettino meteo riportato nel presente articolo e’ stato diramato, oggi, dal servizio informativo dell’Associazione AbruzzoMeteo. I dettagli del bollettino, del quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 07, anche sulle pagine del portale web dell’Associazione AbruzzoMeteo, sul quale e’ stata data diffusione al presente bollettino. Fonte: abruzzometeo.org

 

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