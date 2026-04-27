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lunedì, Aprile 27, 2026
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Meteo

Previsioni AbruzzoMeteo: Inizio di settimana caratterizzato da un tempo generalmente stabile ma con possibili addensamenti pomeridiani lungo la dorsale appenninica: attesa una graduale attenuazione dell’alta pressione nei prossimi giorni

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Meteo, il bollettino diramato da AbruzzoMeteo. Si riporta di seguito il bollettino meteo diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo.SITUAZIONE: La nostra penisola continua ad essere interessata dalla presenza di un promontorio di alta pressione che garantisce condizioni di tempo stabile e che ha favorito un fine settimana all’insegna del bel tempo con temperature massime al disopra delle medie stagionali – precisa la nota online. Anche questo inizio di settimana inizierà all’insegna del bel tempo ma l’alta pressione inizierà gradualmente ad attenuarsi soprattutto alle quote superiori e, di conseguenza, assisteremo allo sviluppo di addensamenti consistenti lungo la dorsale appenninica e sull’arco alpino durante le ore centrali della giornata e nel corso del pomeriggio, con possibili occasionali rovesci temporaleschi, in attenuazione in serata e in nottata – viene evidenziato sul sito web. Tra martedì e giovedì, inoltre, infiltrazioni di aria umida di origine atlantica in quota, si estenderanno al centro-nord e provocheranno un ulteriore aumento dell’instabilità pomeridiana al centro-nord, ma soprattutto sulle zone montuose ma con fenomeni che, localmente, si estenderanno verso le zone pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico e sulle zone di pianura al nord. Da giovedì giungeranno, inoltre, masse d’aria fresca dai vicini Balcani che favoriranno anche un progressivo calo delle temperature che, molto probabilmente, scenderanno anche al disotto delle medie stagionali.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con velature nel corso della mattinata a causa del transito di nubi medio-alte e stratificate – si apprende dalla nota stampa. Nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio saranno possibili addensamenti consistenti sulle zone montuose con rovesci sparsi, anche a carattere temporalesco, perlopiù localizzati sulle zone montuose e pedemontane, ma in attenuazione in serata e in nottata – viene evidenziato sul sito web. Poche novità nella giornata di martedì, prevalenza di bel tempo al mattino ma con possibili addensamenti consistenti lungo la dorsale appenninica nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio, occasionalmente associati a rovesci sparsi, anche temporaleschi, in attenuazione in serata e in nottata – Temperature: Generalmente stazionarie ma con valori che si manterranno al disopra delle medie stagionali, specie le massime – si apprende dalla nota stampa. Venti: Deboli a regime di brezza – si apprende dal portale web ufficiale. Mare: Quasi calmo o poco mosso – aggiunge testualmente l’articolo online. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Le previsioni riportate nel presente articolo sono pubblicate sulla base di quanto si legge nel bollettino diffuso, nelle ultime ore, dal servizio informativo dell’Associazione AbruzzoMeteo. Il bollettino meteo, qui riportato secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stato divulgato, alle ore 05, mediante il sito internet di AbruzzoMeteo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alle previsioni. Fonte della nota riportata: abruzzometeo.org

 

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