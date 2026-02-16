Previsioni AbruzzoMeteo: Inizio di settimana caratterizzato dall’arrivo di una nuova perturbazione atlantica che favorirà un peggioramento delle condizioni atmosferiche tra oggi pomeriggio e martedì mattina

Meteo, il bollettino diramato da AbruzzoMeteo. Si riporta di seguito il bollettino meteo diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo.SITUAZIONE: La nostra penisola continua ad essere interessata dall’arrivo di perturbazioni atlantiche che attraversano le nostre regioni in rapida successione e, dopo il transito di un sistema nuvoloso nel fine settimana, nelle prossime ore un nuovo peggioramento riguarderà le nostre regioni e si manifesterà soprattutto nel pomeriggio-sera e nelle prime ore della mattinata di martedì, quando una nuova perturbazione raggiungerà il centro-sud e porterà nuove precipitazioni sparse sulle Marche, sulla nostra regione, sul Lazio e sul Molise – si apprende dalla nota stampa. Nel pomeriggio-sera le precipitazioni risulteranno più probabili sul settore occidentale e sulle zone montuose, tuttavia non si escludono rovesci sparsi anche sul versante adriatico, mentre nella mattinata di martedì la perturbazione si sposterà al meridione e interesserà direttamente le nostre regioni adriatiche con rovesci più frequenti, accompagnati da un rinforzo dei venti dai quadranti settentrionali, ma in miglioramento entro la serata-nottata – si apprende dal portale web ufficiale. Un temporaneo miglioramento delle condizioni atmosferiche è atteso mercoledì ma si tratterà di una fase temporanea in quanto gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenziano l’arrivo di una nuova perturbazione nella giornata di giovedì, preceduta da un rinforzo dei venti di Libeccio e da un temporaneo aumento delle temperature – PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso per la presenza di nubi medio-alte e stratificate, alternate ad ampie schiarite, specie in mattinata, ma la tendenza è verso un nuovo aumento della nuvolosità nel tardo pomeriggio-sera con precipitazioni sparse, inizialmente più probabili sulle zone interne e montuose, a carattere sparso sul versante adriatico, tuttavia nel corso della serata-nottata e nelle prime ore della mattinata di martedì le precipitazioni interesseranno soprattutto il settore adriatico e la fascia costiera, con venti settentrionali in rinforzo, temperature in diminuzione e nevicate sui rilievi appenninici in calo intorno ai 1000-1200 metri nella mattinata di martedì. Possibili manifestazioni temporalesche – Graduale miglioramento dal pomeriggio-sera di martedì.Temperature: In diminuzione al mattino, in aumento nel primo pomeriggio – riporta testualmente l’articolo online. Nuova generale diminuzione in serata-nottata e nelle prime ore della mattinata di martedì.Venti: Occidentali sulle zone interne e montuose, in rinforzo in mattinata – Da stasera tenderanno a provenire dai quadranti nord-occidentali rinforzando, specie sul versante adriatico – Mare: Generalmente mosso ma con moto ondoso in aumento dal pomeriggio-sera – si apprende dal portale web ufficiale. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell'Associazione AbruzzoMeteo. Fonte: abruzzometeo.org