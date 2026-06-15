Previsioni AbruzzoMeteo: Inizio di settimana che si apre con il bel tempo ma con un temporaneo cedimento dell’alta pressione che favorirà l’ingresso di masse d’aria umida ed instabile di origine atlantica al centro-nord tra domani e mercoledì. Caldo in ulteriore aumento da giovedì

Nuovo bollettino meteo diramato nella giornata odierna dall’Associazione AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: Sulla nostra penisola il tempo continua ad essere caratterizzato da condizioni di stabilità e temperature in progressivo aumento anche se, come anticipato nei precedenti aggiornamenti, un temporaneo cedimento dell’alta pressione favorirà il transito, anche se marginale, di masse d’aria umida di origine atlantica verso le nostre regioni centro-settentrionali a partire dalle prossime ore e, soprattutto, nelle giornate di martedì e mercoledì. L’ingresso di masse d’aria umida in quota favorirà un temporaneo aumento dell’instabilità pomeridiana sull’arco alpino e lungo la dorsale appenninica, con elevata probabilità di temporali sulle zone montuose ma in possibile estensione verso le zone di pianura, specie al nord. Successivamente, a partire da giovedì, assisteremo alla progressiva rimonta di un promontorio di alta pressione di matrice nord africana che, alla base dei dati attuali, si espanderà verso l’Italia e determinerà un generale aumento delle temperature che si porteranno ben al disopra delle medie stagionali, specie sulla Sardegna, sulle regioni tirreniche, al meridione e sulle zone interne delle nostre regioni centrali: si prospetta, dunque, l’arrivo della prima ondata di caldo della stagione che, stando agli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici, sembra destinata a durare diversi giorni ma si intensificherà soprattutto sull’Europa occidentale e sul Mediterraneo occidentale, tuttavia temperature elevate si registreranno anche sulla nostra penisola – si legge sul sito web ufficiale. PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso, specie al mattino, mentre nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio non si escludono addensamenti consistenti lungo la dorsale appenninica, occasionalmente potrebbero formarsi isolati temporali, perlopiù localizzati sulle zone montuose e pedemontane che si affacciano sul versante adriatico ma in attenuazione entro la serata – viene evidenziato sul sito web. Non si escludono, inoltre, annuvolamenti a causa del transito di nubi medio-alte e stratificate – recita la nota online sul portale web ufficiale. Bel tempo nella prima parte della giornata di martedì, ma nel pomeriggio sono attesi addensamenti consistenti e rovesci, anche temporaleschi, specie sulle zone interne e montuose, in attenuazione entro la serata-nottata – Temperature: In aumento, specie nei valori massimi.Venti: Deboli a regime di brezza – viene evidenziato sul sito web. Mare: Quasi calmo o poco mosso con moto ondoso in temporaneo aumento durante le ore centrali della giornata – si apprende dal portale web ufficiale. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Il bollettino meteo riportato nel presente articolo e’ stato diramato, poco fa, dal servizio informativo dell’Associazione AbruzzoMeteo. Il contenuto del bollettino, del quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 06, mediante il sito internet di AbruzzoMeteo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alle previsioni. Fonte della nota riportata: abruzzometeo.org