Previsioni AbruzzoMeteo: Instabilità in aumento al nord nelle prossime ore, specie sull’arco alpino, temporali pomeridiani anche lungo la dorsale appenninica ma un nuovo peggioramento è atteso tra mercoledì notte e giovedì

Meteo, di seguito il bollettino diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo in data odierna – previsioni a cura di Giovannni De Palma.SITUAZIONE: La nostra penisola è interessata da un promontorio di alta pressione che determina condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato al centro-sud, mentre le regioni settentrionali risultano interessate dall’arrivo di masse d’aria umida di origine atlantica che, nelle prossime ore, favoriranno lo sviluppo di addensamenti, rovesci e manifestazioni temporalesche, più probabili sull’arco alpino – aggiunge testualmente l’articolo online. Anche sulle nostre regioni centrali, dopo una mattinata all’insegna del bel tempo, come accaduto nella giornata di ieri assisteremo allo sviluppo di addensamenti consistenti lungo la dorsale appenninica, con rovesci e possibili temporali, in estensione verso le zone pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico ma in attenuazione in serata e in nottata – L’attenuazione dell’alta pressione favorirà, inoltre, l’arrivo di masse d’aria fresca provenienti dall’Europa centro-orientale che, tra mercoledì e giovedì, raggiungeranno le nostre regioni adriatiche e determineranno un nuovo peggioramento delle condizioni atmosferiche con elevata probabilità di annuvolamenti, piogge sparse e possibili temporali, con temperature in generale diminuzione e valori che, tra giovedì e venerdì, si porteranno al disotto delle medie stagionali – precisa il comunicato. Situazione meteorologica che tornerà, poi, a migliorare tra venerdì e domenica, pur con temperature che si manterranno al disotto delle medie del periodo, grazie ai venti dai quadranti settentrionali che, alla base dei dati attuali, interesseranno le nostre regioni adriatiche tra giovedì venerdì. Nel fine settimana torna l’alta pressione con un probabile deciso miglioramento delle condizioni atmosferiche con temperature che torneranno gradualmente a salire su tutte le regioni, specie da domenica – PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso ma con nuvolosità in aumento sulle zone interne e, soprattutto, sulle zone montuose, dove nel pomeriggio saranno possibili precipitazioni sparse, anche a carattere temporalesco, in estensione verso le zone pedemontane ed alto collinari che si affacciano sul versante adriatico – Entro il tardo pomeriggio-sera assisteremo ad una graduale attenuazione della nuvolosità e la situazione meteorologica non cambierà di molto nella giornata di mercoledì, mentre dalle prime ore della giornata di giovedì è atteso un graduale peggioramento delle condizioni atmosferiche con temperature in progressiva diminuzione ed elevata probabilità di precipitazioni.Temperature: Stazionarie ma con valori ancora al disopra delle medie stagionali.Venti: Deboli a regime di brezza – viene evidenziato sul sito web. Mare: Quasi calmo o poco mosso – Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Il bollettino meteo riportato nel presente articolo e’ stato diramato, nelle ultime ore, da AbruzzoMeteo, associazione culturale da anni punto di riferimento per le previsioni meteo in Abruzzo. Il contenuto del bollettino, del quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 05, mediante il sito internet di AbruzzoMeteo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alle previsioni. Fonte della nota riportata: abruzzometeo.org