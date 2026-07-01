Previsioni AbruzzoMeteo: Instabilità in aumento nelle prossime ore a causa dell’arrivo di un nucleo di aria fresca di origine atlantica che favorirà un deciso peggioramento al nord e, da stasera-notte, anche sulle nostre regioni centrali

Meteo, il bollettino diramato da AbruzzoMeteo. Si riporta di seguito il bollettino meteo diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo.SITUAZIONE: Il promontorio di alta pressione di matrice nord-africana che da diverse settimane determina temperature ben al disopra delle medie stagionali su gran parte delle nostre regioni, tenderà ulteriormente ad attenuarsi in quota e, di conseguenza, un nucleo di aria fresca di origine atlantica, proveniente dall’Europa centrale e dalla Francia, scivolerà verso la nostra penisola e determinerà un deciso peggioramento delle condizioni atmosferiche dapprima sulle regioni settentrionali, dove sono attesi temporali di forte intensità con elevata probabilità di violente raffiche di vento (possibili trombe d’aria) e grandinate – recita la nota online sul portale web ufficiale. Entro il tardo pomeriggio-sera il peggioramento raggiungerà anche sulle nostre regioni centrali, ad iniziare dalle Marche dalla tarda serata-nottata, in estensione verso la nostra regione tra stanotte e le prime ore della mattinata di giovedì con rovesci e temporali accompagnati da un probabile rinforzo dei venti dai quadranti settentrionali – precisa la nota online. Nel corso della mattinata di giovedì l’instabilità si estenderà verso le zone interne della nostra regione, sul Lazio e sul Molise, con elevata probabilità di rovesci e temporali di moderata intensità e temperature in generale diminuzione – si apprende dalla nota stampa. Un graduale miglioramento è previsto a partire dalla serata-nottata di giovedì e il miglioramento proseguirà venerdì, anche se non mancheranno annuvolamenti sul versante adriatico e possibili addensamenti lungo la dorsale appenninica nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio di venerdì. Le temperature subiranno una generale diminuzione al nord a partire da stasera e la diminuzione si estenderà verso le nostre regioni centrali da stanotte e nel corso della giornata di giovedì.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo sereno o poco nuvoloso sulle zone interne e montuose, mentre annuvolamenti saranno presenti, al mattino, nel Pescarese e nel Chietino, specie lungo la fascia costiera e collinare: non si escludono precipitazioni sparse, specie nel Vastese, occasionalmente anche sulle restanti zone del Chietino e del Pescarese, localmente temporalesche – recita la nota online sul portale web ufficiale. Ampie schiarite nel corso della mattinata, tuttavia nel pomeriggio-sera saranno possibili annuvolamenti lungo la dorsale appenninica con rovesci sparsi, in intensificazione dall’Alto Aquilano verso il Teramano, con manifestazioni temporalesche che, entro la tarda serata-nottata, si estenderanno anche sulle restanti zone del versante adriatico e sulle zone interne della nostra regione: non si escludono fenomeni di moderata intensità con possibili colpi di vento e occasionali grandinate, attenzione – Nella mattinata di giovedì l’instabilità si intensificherà sulle zone collinari, alto collinari, interne e montuose con rovesci diffusi e manifestazioni temporalesche anche intense che potrebbero localmente interessare anche le aree costiere, mentre nel pomeriggio i fenomeni più intensi riguarderanno soprattutto le zone interne e montuose della nostra regione – Temperature: Stazionarie ma con valori ancora al disopra delle medie stagionali al mattino, in diminuzione da stasera-notte e nel corso della giornata di giovedì.Venti: Deboli di direzione variabile al mattino ma da stasera tenderanno a provenire dai quadranti settentrionali, specie lungo la fascia costiera e sull’Adriatico centrale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Possibili forti raffiche di vento durante i temporali.Mare: Quasi calmo o poco mosso al mattino ma con moto ondoso in aumento nel pomeriggio-sera e in nottata – si legge sul sito web ufficiale. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Quanto pubblicato nel presente articolo e’ riportato nel bollettino odierno diramato, in giornata, dal servizio informativo dell’Associazione AbruzzoMeteo. Il bollettino meteo, qui riportato secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stato divulgato, alle ore 06, mediante il sito internet di AbruzzoMeteo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alle previsioni. Fonte della nota riportata: abruzzometeo.org