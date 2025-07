Previsioni AbruzzoMeteo: Instabilità in aumento nelle prossime ore anche sulle nostre regioni centrali con annuvolamenti, rovesci e temporali localmente di forte intensità. Temperature in diminuzione da stasera. Attesa nuova fase di maltempo da lunedì

Nuovo bollettino meteo diramato nella giornata odierna dall’Associazione AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: Sulla nostra penisola la pressione è in diminuzione a causa dell’ingresso di un nucleo di aria fresca di origine atlantica che, nella giornata di ieri ha raggiunto le regioni settentrionali e, nelle prossime ore, si spingerà gradualmente verso le nostre regioni centrali, favorendo un progressivo peggioramento delle condizioni atmosferiche con instabilità in aumento sulle Marche, sulla nostra regione e sul Molise, dove sono attesi rovesci sparsi al mattino ma che, nel pomeriggio-sera, assumeranno carattere temporalesco, con fenomeni localmente di forte intensità, accompagnati da raffiche di vento e da possibili grandinate – si apprende dalla nota stampa. L’instabilità continuerà a manifestarsi, molto probabilmente, anche durante le ore serali e notturne, specie sul settore adriatico di Marche e Abruzzo, dove i fenomeni potrebbero risultare anche di moderata intensità, mentre nella giornata di domenica avanzeranno le schiarite anche se, come anticipato nei precedenti aggiornamenti, si tratterà di una fase temporanea in attesa di un nuovo deciso peggioramento delle condizioni atmosferiche che si manifesterà nella giornata di lunedì, a causa dell’arrivo di una nuova perturbazione atlantica, accompagnata da masse d’aria fresca che provocheranno una fase di maltempo e un generale calo delle temperature su gran parte delle nostre regioni, con valori che si porteranno al disotto delle medie stagionali – aggiunge la nota pubblicata. Il caldo intenso ha dunque le ore contate e nel corso della prossima settimana i valori risulteranno decisamente più gradevoli con afa in attenuazione anche lungo la fascia costiera, ma dovremo fare i conti con il tempo instabile almeno fino alla metà della prossima settimana – viene evidenziato sul sito web. PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo nuvoloso o molto nuvoloso con precipitazioni sparse, più probabili sulla Marsica, sull’Alto Sangro e nell’Aquilano, ma con possibili fenomeni anche sul versante adriatico – recita il testo pubblicato online. Possibili schiarite tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio, tuttavia la tendenza è verso un nuovo graduale aumento della nuvolosità nel corso del pomeriggio, specie a ridosso dei rilievi, con rovesci e manifestazioni temporalesche, in estensione verso il Teramano, il Pescarese e il Chietino – riporta testualmente l’articolo online. Saranno fenomeni a carattere sparso ma che, localmente, risulteranno di forte intensità, accompagnati da raffiche di vento e da possibili grandinate – si apprende dalla nota stampa. Nel corso della serata e in tarda serata, inoltre, temporali in sviluppo sulle vicine Marche potrebbero estendersi verso l’Alto Aquilano, le aree collinari e costiere del Teramano e del Pescarese, con locali forti raffiche di vento, specie lungo la fascia costiera – Nelle prime ore della mattinata di domenica ci saranno ampie schiarite sulle zone interne e montuose, mentre residui fenomeni riguarderanno le aree collinari e costiere del Chietino in particolare ma in attenuazione nel corso della mattinata con ampie schiarite – La nuvolosità tornerà ad aumentare nel pomeriggio, specie sulle zone interne e montuose, in attesa di un nuovo deciso peggioramento previsto da lunedì, specie nel pomeriggio – aggiunge testualmente l’articolo online. Temperature: Stazionarie al mattino ma con valori ancora ben al disopra delle medie stagionali – precisa la nota online. Dal pomeriggio-sera è previsto un deciso calo delle temperature – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Venti: Deboli o moderati dai quadranti occidentali sulle zone interne e montuose; orientali lungo la fascia costiera – viene evidenziato sul sito web. Possibili forti raffiche di vento durante i temporali – precisa il comunicato. Non si escludono forti raffiche di vento nel corso della serata-nottata, specie lungo la fascia costiera, attenzione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Mare: Generalmente mosso ma con moto ondoso in aumento nel corso della giornata e in serata – viene evidenziato sul sito web. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

