Previsioni AbruzzoMeteo: Instabilità in aumento nelle prossime ore con elevata probabilità di temporali pomeridiani sulle zone interne e montuose, in sconfinamento verso il settore adriatico. Nuova perturbazione attesa tra giovedì e venerdì

Meteo, il bollettino diramato da AbruzzoMeteo. Si riporta di seguito il bollettino meteo diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo.SITUAZIONE: La nostra penisola continua ad essere interessata dall’arrivo di masse d’aria umida ed instabile di origine atlantica che, nelle prossime ore e nei prossimi giorni, favorirà lo sviluppo di temporali lungo la dorsale appenninica, specie nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio, con fenomeni che potrebbero estendersi anche verso il settore adriatico – aggiunge testualmente l’articolo online. Inoltre una nuova perturbazione atlantica raggiungerà le nostre regioni tra giovedì e venerdì e, molto probabilmente, darà luogo ad una nuova fase instabile anche sulle nostre regioni centrali con piogge e temporali sulle zone interne e, localmente, sul settore adriatico – Si tratterà di una situazione che non cambierà di molto nei prossimi giorni, almeno fino alla giornata di venerdì, a causa anche dell’arrivo di una nuova perturbazione atlantica, le nostre regioni centrali saranno interessate da condizioni di instabilità con elevata probabilità di temporali, anche di moderata intensità.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso, specie al mattino, mentre dal pomeriggio è previsto un graduale aumento della nuvolosità, ad iniziare dalle zone interne e montuose, con rovesci e manifestazioni temporalesche, localmente di moderata intensità sulla Marsica, sull’Alto Sangro e nell’Aquilano, in estensione verso la Valle Peligna e, localmente sulle zone pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico – aggiunge testualmente l’articolo online. Non si escludono fenomeni in sconfinamento verso la fascia costiera e l’instabilità non si attenuerà in serata e in nottata: saranno infatti possibili rovesci e manifestazioni temporalesche tra la nostra regione e le vicine Marche, in estensione dalle zone interne, verso il settore collinare e costiero – recita il testo pubblicato online. Poche novità nella giornata di mercoledì: attese nuove formazioni temporalesche dalla tarda mattinata e nel corso del pomeriggio – recita il testo pubblicato online. Temperature: Generalmente stazionarie o in lieve aumento, specie nei valori massimi.Venti: Deboli dai quadranti settentrionali lungo la fascia costiera – Occidentali sulle zone interne e montuose – recita la nota online sul portale web ufficiale. Possibili forti raffiche durante i temporali.Mare: Quasi calmo o poco mosso con moto ondoso in temporaneo aumento dal pomeriggio – riporta testualmente l’articolo online. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

