Previsioni AbruzzoMeteo: Instabilità in aumento nelle prossime ore con possibili temporali di moderata intensità sul versante adriatico e da lunedì sera aria fredda in arrivo, temperature in generale diminuzione

Meteo, di seguito il bollettino diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo in data odierna – previsioni a cura di Giovannni De Palma.Come anticipato nei precedenti aggiornamenti, la giornata odierna sarà caratterizzata da un progressivo aumento dell’instabilità sulle nostre regioni centrali, a causa dell’ingresso di masse d’aria più fredda di origine atlantica, soprattutto alle quote superiori e, di conseguenza, nelle prossime ore tenderanno a formarsi addensamenti soprattutto sul versante adriatico e sulle zone montuose con elevata probabilità di rovesci, anche a carattere temporalesco – recita il testo pubblicato online. Nel Teramano, nel Pescarese e nel Chietino i fenomeni potrebbero risultare di moderata intensità ed essere accompagnati da rovesci di grandine – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Questa immagine al visibile ricevuta stamattina (domenica 16 Marzo alle ore 09.27) dal satellite russo METEOR M N2-3 ci mostra la presenza di annuvolamenti sulle nostre regioni centrali, un classico esempio di aria instabile che, nelle prossime ore, darà origine, grazie anche al riscaldamento offerto dal sole, allo sviluppo di addensamenti consistenti e fenomeni anche a carattere temporalesco, in perfetto stile primaverile – recita la nota online sul portale web ufficiale. Inoltre, come anticipato nei giorni scorsi, masse d’aria fredda provenienti dall’Europa settentrionale tenderanno ad estendersi verso le nostre regioni adriatiche a partire dal pomeriggio-sera di lunedì e nella mattinata di martedì, favorendo un progressivo rinforzo dei venti di Grecale, temperature in generale e sensibile diminuzione e possibili fenomeni di instabilità con rovesci in discesa dall’Adriatico centro-settentrionale, in estensione entro la nottata verso le Marche, la nostra regione e il Molise – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Torneranno le nevicate sui nostri rilievi appenninici, anche a quote relativamente basse per il periodo, dopo il sensibile rialzo termico avvenuto nei giorni scorsi con temperature massime che hanno persino superato i +26°C lungo la fascia costiera e collinare – recita la nota online sul portale web ufficiale. Questa mappa ci mostra l’ingresso dell’aria fredda nella notte tra lunedì e martedì, con rinforzi sul versante adriatico e temperature in progressiva diminuzione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Ecco i rovesci attesi dalla tarda serata-nottata di lunedì, anche a carattere temporalesco, con possibili rovesci di grandine o di graupeln e venti in rinforzo – Infine questa mappa, prevista per le prime ore della mattinata di martedì, mette in evidenzia il sensibile calo termico previsto sulle nostre regioni adriatiche, con valori che si porteranno al disotto delle medie stagionali anche se, alla base dei dati attuali, si tratterà di una fase piuttosto breve a cui farà seguito un progressivo miglioramento delle condizioni atmosferiche a partire dalla metà della prossima settimana, almeno stando agli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici: vedremo – Per il momento è tutto, occhio ai possibili temporali di moderata intensità nel pomeriggio-sera nel Teramano, nel Pescarese e nel Chietino!Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Quanto pubblicato nel presente articolo e’ riportato nel bollettino odierno diramato, oggi, da AbruzzoMeteo, associazione culturale da anni punto di riferimento per le previsioni meteo in Abruzzo. Il contenuto del bollettino, del quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 11, anche sulle pagine del portale web dell’Associazione AbruzzoMeteo, sul quale e’ stata data diffusione al presente bollettino. Fonte: abruzzometeo.org