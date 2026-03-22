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Previsioni AbruzzoMeteo: Instabilità in aumento nelle prossime ore e nella giornata di lunedì, specie sulle zone collinari, interne e montuose. Nuova discesa di aria fredda nel corso della prossima settimana

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Meteo, di seguito il bollettino diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo in data odierna – previsioni a cura di Giovannni De Palma.La nostra penisola continua ad essere influenzata dall’arrivo di masse d’aria fredda provenienti dall’Europa orientale che, come anticipato nei precedenti aggiornamenti, hanno favorito lo sviluppo di annuvolamenti su gran parte delle nostre regioni, in ulteriore intensificazione nelle prossime ore, specie sulle zone collinari, interne e montuose, dove sono attesi rovesci, in perfetto stile primaverile, nevosi sui rilievi appenninici.Nelle prossime ore i rovesci riguarderanno soprattutto le zone interne e montuose, tuttavia non si escludono addensamenti e precipitazioni sparse sulle zone pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico – recita il testo pubblicato online. L’instabilità continuerà a manifestarsi anche nella giornata di lunedì e, specie dal pomeriggio, potrà riguardare anche il settore adriatico con annuvolamenti e possibili precipitazioni sparse – recita la nota online sul portale web ufficiale. Gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenziano, inoltre, un possibile deciso peggioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della prossima settimana, a partire da mercoledì sera e, se la situazione verrà confermata, anche nei giorni successivi – precisa il comunicato. Potrebbe giungere un nuovo nucleo di aria molto fredda proveniente dall’Europa settentrionale a cui farebbe seguito una nuova generale diminuzione delle temperature e un tipo di tempo di stampo invernale con nevicate fino a quote relativamente basse:La discesa di aria fredda potrebbe favorire una fase di tempo instabile e a tratti perturbato tra la fine del mese di marzo e i primi di Aprile, ma si tratta ovviamente di una tendenza da analizzare ed eventualmente confermare nei prossimi giorni.Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Il bollettino meteo riportato nel presente articolo e’ stato diramato, poco fa, dal servizio informativo dell’Associazione AbruzzoMeteo. Il bollettino meteo, qui riportato secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stato divulgato, alle ore 08, anche sulle pagine del portale web dell’Associazione AbruzzoMeteo, sul quale e’ stata data diffusione al presente bollettino. Fonte: abruzzometeo.org

 

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