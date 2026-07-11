Previsioni AbruzzoMeteo: Instabilità in aumento tra stasera e domenica mattina con possibilità di temporali sulle Marche e sulla nostra regione ma da lunedì-martedì atteso un nuovo progressivo aumento delle temperature anche sulle nostre regioni centrali

Meteo, il bollettino diramato da AbruzzoMeteo. Si riporta di seguito il bollettino meteo diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo.SITUAZIONE: La nostra penisola continua ad essere interessata dalla presenza di un promontorio di alta pressione, che si estende sul Mediterraneo occidentale e sull’Europa occidentale, che favorisce condizioni di tempo stabile al centro-sud e sulla Sardegna, mentre le regioni settentrionali sono interessate da infiltrazioni di aria umida di origine atlantica in quota che, nelle prossime ore, favoriranno lo sviluppo di temporali di forte intensità sulla Pianura Padana centro-orientale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Un temporaneo cedimento dell’alta pressione in quota favorirà, inoltre, lo scorrimento di masse d’aria umida di origine atlantica anche sulle nostre regioni centrali tra oggi pomeriggio e la giornata di domenica e, di conseguenza, rovesci e temporali di forte intensità potrebbero interessare le Marche e spingersi verso la nostra regione, specie tra il tardo pomeriggio-sera e la nottata: temporali accompagnati da forti raffiche di vento che potrebbero interessare soprattutto la fascia costiera – si legge sul sito web ufficiale. Nella giornata di domenica ampie schiarite si manifesteranno sulle nostre regioni centrali anche se, nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio, saranno possibili addensamenti consistenti lungo la dorsale appenninica con residui fenomeni di instabilità, in miglioramento in serata e in nottata – Gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenziano la progressiva espansione di un promontorio di alta pressione di matrice nord-africana verso la nostra penisola nel corso della prossima settimana e, di conseguenza, assisteremo ad un ulteriore deciso aumento delle temperature al nord, sulle regioni tirreniche e sulle isole maggiori, mentre l’aumento sarà contenuto sul versante adriatico ma i valori si porteranno comunque abbondantemente al disopra delle medie stagionali: caldo e afa in intensificazione anche sulle nostre regioni centrali nei prossimi giorni.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso, specie al mattino, mentre nel pomeriggio saranno possibili annuvolamenti consistenti a ridosso dei rilievi appenninici con possibili rovesci, anche a carattere temporalesco, in estensione verso le zone pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico – recita il testo pubblicato online. Si tratterà di fenomeni a carattere sparso, più probabili nell’entroterra del Teramano e nel Pescarese, in attenuazione entro la serata – viene evidenziato sul sito web. In serata e in nottata, tuttavia, non si escludono manifestazioni temporalesche di forte intensità sulle vicine Marche, in possibile sconfinamento verso il Teramano, localmente verso il Pescarese e il Chietino: non si escludono improvvise forti raffiche di vento lungo la fascia costiera al passaggio dei sistemi temporaleschi, anche sulle zone non direttamente interessate dai temporali – aggiunge la nota pubblicata. Ampie schiarite nella prima parte della giornata di domenica ma nel pomeriggio saranno possibili nuovi addensamenti a ridosso dei rilievi appenninici con possibilità di rovesci temporaleschi, in attenuazione in serata e in nottata – Temperature: Stazionarie o in lieve aumento, specie nei valori massimi, in particolare sulle zone interne della nostra regione – si apprende dalla nota stampa. Afa lungo la fascia costiera – Venti: Deboli a regime di brezza – viene evidenziato sul sito web. Tra stasera e la tarda nottata saranno possibili improvvise forti raffiche di vento lungo la fascia costiera a causa del passaggio di probabili temporali tra le Marche e la nostra regione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Mare: Generalmente poco mosso ma con moto ondoso in aumento in serata-nottata – Previsioni meteo a cura di Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Il bollettino meteo riportato nel presente articolo e’ stato diramato, nelle ultime ore, dall’Associazione AbruzzoMeteo che da anni rappresenta un punto di riferimento nel settore per tutti gli appassionati meteo abruzzesi. Il contenuto del bollettino, del quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 05, mediante il sito internet di AbruzzoMeteo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alle previsioni. Fonte della nota riportata: abruzzometeo.org