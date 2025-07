Previsioni AbruzzoMeteo: Instabilità in ulteriore attenuazione nelle prossime ore e temperature ancora piuttosto gradevoli ma dal fine settimana è attesa una nuova ondata di caldo, specie al centro-sud

Nuovo bollettino meteo diramato nella giornata odierna dall’Associazione AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: Sulla nostra penisola il tempo è in miglioramento rispetto alla giornata di ieri e l’instabilità tenderà ulteriormente ad attenuarsi nelle prossime ore, anche se non si escludono addensamenti consistenti nel pomeriggio lungo la dorsale appenninica, occasionalmente associati a rovesci temporaleschi, più probabili sulle zone interne della nostra regione e del vicino Lazio ma in attenuazione in serata e in nottata – si apprende dal portale web ufficiale. Inoltre, come anticipato nei precedenti aggiornamenti, la nostra penisola sarà interessata da una nuova ondata di calore che riguarderà principalmente le regioni meridionali e, marginalmente, le nostre regioni centrali, dove le temperature si porteranno nuovamente ben al disopra delle medie stagionali, in particolare tra domenica e mercoledì, almeno stando ai dati attuali – aggiunge la nota pubblicata. Anche sulla nostra regione si registreranno valori molto elevati a partire da domenica, in particolare nell’Aquilano, sulla Valle Peligna e nelle principali valli che si affacciano sul versante adriatico, con punte massime localmente superiori ai +37°C/+39°C, mentre lungo la fascia costiera si intensificherà nuovamente l’afa, pur con temperature meno elevate rispetto alle zone interne – Ma c’è una possibilità da evidenziare, ovvero quella del possibile rinforzo dei venti di Libeccio da domenica sera e nella giornata di lunedì che, se confermato, potrebbe favorire temperature molto elevate anche lungo la fascia costiera e collinare, dove potrebbe soffiare il Garbino – recita il testo pubblicato online. Altra considerazione riguarda alla possibilità di annuvolamenti che, con questo tipo di rimonta anticiclonica, potrebbero dar luogo allo sviluppo di annuvolamenti e il ritorno della polvere sahariana in sospensione in quota, specie nel fine settimana – si legge sul sito web ufficiale. Alla base dei dati attuali, inoltre, il caldo intenso non dovrebbe durare molto e da mercoledì potremmo assistere ad un graduale peggioramento delle condizioni atmosferiche a causa dell’avvicinamento di una nuova perturbazione atlantica: si tratta, ovviamente, di una tendenza da analizzare ed eventualmente confermare nei prossimi aggiornamenti.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con possibili annuvolamenti sulle zone interne e montuose dalla tarda mattinata e nel corso del pomeriggio – recita il testo pubblicato online. Addensamenti consistenti potrebbero manifestarsi sui rilievi Marsicani e sull’Alto Sangro, dove non si escludono occasionali rovesci sparsi, anche temporaleschi, in attenuazione in serata e in nottata – Bel tempo nella mattinata di sabato ma con possibili annuvolamenti nel pomeriggio-sera – Temperature: In lieve diminuzione nei valori minimi, in aumento nei valori massimi.Venti: Deboli a regime di brezza – si apprende dal portale web ufficiale. Mare: Generalmente poco mosso o localmente mosso durante le ore centrali della giornata – si legge sul sito web ufficiale. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Quanto pubblicato nel presente articolo e’ riportato nel bollettino odierno diramato, oggi, dal servizio stampa dell’Associazione AbruzzoMeteo. Il contenuto del bollettino, del quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 06, anche sulle pagine del portale web dell’Associazione AbruzzoMeteo, sul quale e’ stata data diffusione al presente bollettino. Fonte: abruzzometeo.org