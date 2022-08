Previsioni AbruzzoMeteo: Instabilità in ulteriore nelle prossime ore ma l’arrivo di correnti atlantiche provocherà un nuovo aumento dell’instabilità da venerdì e nel fine settimana, specie sui rilievi alpini ed appenninici

- Advertisement -

Meteo, ecco il nuovo bollettino diffuso da AbruzzoMeteo. Pubblichiamo di seguito il bollettino emesso da AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.

Sulla nostra penisola il tempo è in ulteriore miglioramento in quanto l’area di instabilità responsabile degli annuvolamenti e dei temporali che, nella giornata di ieri, hanno interessato soprattutto le regioni meridionali, tenderà ulteriormente a spostarsi verso la Grecia e verso il Mediterraneo orientale, anche se non mancheranno annuvolamenti sulle regioni meridionali adriatiche e, localmente, lungo la dorsale appenninica, specie nel pomeriggio, con possibili occasionali rovesci, in miglioramento in serata e in nottata – Successivamente, a partire da venerdì, come anticipato nei precedenti aggiornamenti, inizieranno a giungere masse d’aria umida in quota di origine atlantica che, di conseguenza, determineranno un nuovo aumento dell’instabilità su gran parte delle nostre regioni, specie sulle zone montuose, con elevata probabilità di temporali pomeridiani anche sulle nostre regioni centrali – precisa il comunicato. Temporali che, dalle zone interne e montuose, tenderanno ad estendersi, entro il tardo pomeriggio-sera, verso il settore adriatico, in particolare nel fine settimana – viene evidenziato sul sito web.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con possibili annuvolamenti in mattinata, ma si tratterà di nubi alte e stratificate che non produrranno fenomeni – precisa il comunicato. Nel pomeriggio-sera è previsto un graduale aumento della nuvolosità sulle zone interne e montuose dove, occasionalmente, potranno manifestarsi rovesci temporaleschi, in attenuazione e in miglioramento in serata e in nottata – si legge sul sito web ufficiale. Nella giornata di venerdì l’instabilità tornerà ad intensificarsi, specie nel pomeriggio-sera, in particolare sulle zone interne e montuose con possibilità di temporali, in estensione verso le zone pedecollinari che si affacciano sul versante adriatico, in attenuazione in serata e in nottata – si apprende dal portale web ufficiale.

Temperature: In lieve aumento, specie nei valori massimi.

Venti: Deboli dai quadranti settentrionali con possibili rinforzi lungo la fascia costiera – si legge sul sito web ufficiale.

Mare: Generalmente mosso – riporta testualmente l’articolo online.

Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

