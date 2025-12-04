Previsioni AbruzzoMeteo: Intensa perturbazione in azione sulle regioni meridionali favorirà un nuovo peggioramento delle condizioni atmosferiche anche sulle nostre regioni centrali con precipitazioni soprattutto sul versante adriatico

Nuovo bollettino meteo diramato nella giornata odierna dall’Associazione AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: La nostra penisola è interessata dall’arrivo di correnti atlantiche che, nella giornata di ieri, hanno raggiunto il Mediterraneo occidentale, i nostri mari occidentali e le regioni nord-africane, favorendo la risalita di masse d’aria calda verso il settore ionico dove, a causa della confluenza con masse d’aria più fredda di origine atlantica, si è sviluppata una vasta circolazione depressionaria che, in queste ultime ore, come anticipato nei precedenti aggiornamenti, ha favorito un deciso peggioramento delle condizioni atmosferiche sulla Calabria, sulla Basilicata e sulla Puglia – Nelle prossime ore il minimo depressionario risalirà verso l’Adriatico centrale e determinerà un moderato peggioramento delle condizioni atmosferiche anche sul Molise, sulla nostra regione e sulle Marche, specie sul versante adriatico e lungo la fascia costiera, dove sono attese precipitazioni in intensificazione – Un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche è atteso da stasera e nelle prime ore della mattinata di venerdì, tuttavia condizioni di instabilità continueranno ad interessare le nostre regioni a causa dell’arrivo di correnti atlantiche, umide ed instabili, che favoriranno la formazione di annuvolamenti e conseguenti precipitazioni nella seconda metà della giornata di venerdì, specie sul versante adriatico, dove è anche previsto un graduale rinforzo dei venti dai quadranti settentrionali – Un deciso miglioramento delle condizioni atmosferiche sembra probabile, alla base dei dati attuali, a partire dalla giornata di domenica, ma si tratta di una tendenza da confermare nei prossimi aggiornamenti.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni sparse, inizialmente deboli e più probabili nel Chietino e sull’Alto Sangro, tuttavia nel corso della mattinata e nel pomeriggio le precipitazioni tenderanno ad intensificarsi e interesseranno il Pescarese, il Teramano e, localmente, le zone interne della nostra regione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Nevicate sui rilievi appenninici al disopra dei 1600-1800 metri – Una graduale attenuazione della nuvolosità e dei fenomeni è prevista dal tardo pomeriggio-sera e nel corso della nottata anche se, nella giornata di venerdì, permarranno condizioni di instabilità e non si escludono nuovi addensamenti associati a rovesci sparsi, più probabili nel pomeriggio sul versante adriatico – aggiunge testualmente l’articolo online. Temperature: In diminuzione nei valori massimi, in aumento nei valori minimi.Venti: Inizialmente deboli dai quadranti orientali ma nel corso della giornata non si escludono rinforzi dai quadranti settentrionali sul versante adriatico – Mare: Poco mosso ma con moto ondoso in aumento nel corso della giornata – viene evidenziato sul sito web. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

